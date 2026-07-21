Năm học 2026-2027 sẽ phát hành 204,47 triệu bản sách giáo khoa

Đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung SGK theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ GD&ĐT để phục vụ việc cung cấp SGK cho năm học mới.

Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước. Ảnh: Nhã Uyên

Đơn vị cũng có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm; nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế để lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước ngày 15-8, không để xảy ra thiếu sách.

Trước đó, NXB Giáo dục Việt Nam đã có thông báo về việc sử dụng SGK năm học 2026-2027. Cụ thể, ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội... NXB đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn.

Đối với 11 SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT, gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành trong năm 2026.

Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, đơn vị sẽ không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, NXB Giáo dục Việt Nam cũng cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá SGK, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Theo đó, giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.