Sẵn sàng cho năm học đầu tiên dùng bộ sách giáo khoa thống nhất

(GLO)- Từ ngày 29-6, giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia chương trình tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cùng với công tác tập huấn, các đơn vị phát hành cũng chủ động chuẩn bị nguồn sách, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Chủ động chuẩn bị đội ngũ trước năm học mới

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai thống nhất bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” theo chủ trương của Bộ GD&ĐT. Để chuẩn bị cho năm học mới, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ ngày 1-6 đến 24-7, chia thành 2 đợt theo từng địa phương và từng môn học.

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu cấu trúc bộ SGK, định hướng tổ chức dạy học, phương pháp khai thác học liệu và giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Gia Lai tham gia tập huấn từ ngày 29-6 đến 24-7. Để giáo viên tham gia đầy đủ chương trình, Sở GD&ĐT đã triển khai kế hoạch đến các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các trường chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị thiết bị, đường truyền và các điều kiện cần thiết phục vụ tập huấn trực tuyến.

Tại Trường THCS Đề Thám (phường An Khê), nhà trường đã phổ biến kế hoạch tập huấn đến toàn thể giáo viên, đồng thời rà soát các điều kiện phục vụ việc học trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Quang Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường, việc tham gia đầy đủ các buổi tập huấn sẽ giúp giáo viên nắm bắt những điểm mới của bộ SGK, tiếp cận phương pháp tổ chức dạy học và chủ động chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Giáo viên Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) tham gia tập huấn, chủ động trao đổi thông tin. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, từ ngày 29-6, 61 cán bộ quản lý và giáo viên của trường bắt đầu tham gia tập huấn. Đây là dịp để giáo viên tiếp cận nội dung bộ SGK, phương pháp tổ chức dạy học và những điểm cần lưu ý khi triển khai trong thực tế.

Theo cô Trần Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - Giáo dục công dân (Trường THCS Ngô Mây), chương trình tập huấn không chỉ giúp giáo viên hiểu sâu hơn về nội dung, định hướng của bộ SGK mới mà còn tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

“Sau đợt tập huấn, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu, cập nhật phương pháp giảng dạy để vận dụng hiệu quả vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dạy học” - cô Hà chia sẻ.

Bảo đảm nguồn sách phục vụ năm học mới

Cùng với công tác tập huấn đội ngũ giáo viên, việc chuẩn bị nguồn SGK cũng được các đơn vị phát hành triển khai từ sớm nhằm bảo đảm học sinh có đầy đủ sách trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Là đơn vị được NXB Giáo dục Việt Nam ủy quyền phát hành bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân phối sách ngay từ đầu hè. Đến nay, đơn vị đã nhập về hơn 3,4 triệu bản SGK, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong giai đoạn đầu chuẩn bị năm học mới.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định - cho biết, từ nay đến khai giảng, đơn vị sẽ tiếp tục nhập thêm hơn 3 triệu bản để phục vụ nhu cầu của thị trường.

Đồng thời, công ty cũng chủ động chuẩn bị nguồn sách dự phòng nhằm kịp thời bổ sung cho các địa phương, trường học khi phát sinh nhu cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hiếm SGK vào đầu năm học.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được dán tem chống giả tích hợp mã định danh theo từng vùng, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm mua sắm. Ảnh: H.Đ

Cùng với việc tiếp nhận sách từ NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị đã xây dựng phương án phân phối theo từng địa bàn, phối hợp với hệ thống đại lý và các cơ sở phát hành để đưa sách đến tay học sinh trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên SGK của NXB Giáo dục Việt Nam được dán tem chống giả tích hợp mã định danh theo từng vùng do Bộ Công an phối hợp triển khai.

Theo ông Huy, việc áp dụng tem chống giả không chỉ góp phần kiểm soát nguồn gốc SGK, hạn chế tình trạng sách in lậu, sách giả trên thị trường mà còn giúp phụ huynh, học sinh dễ dàng nhận diện sách chính hãng, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Ông Huy cũng khuyến cáo phụ huynh và người dân nên lựa chọn mua sách tại các cửa hàng, đại lý hoặc đơn vị được NXB Giáo dục Việt Nam ủy quyền phát hành để bảo đảm mua đúng sách chính hãng, đúng giá niêm yết và chất lượng in ấn theo quy định; tránh mua phải sách giả, sách in lậu hoặc sách kém chất lượng đang lưu hành trên thị trường.

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh, từ nay đến ngày 15-9, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định triển khai chương trình giảm giá từ 5-15% đối với một số đầu SGK và thiết bị học tập.