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2 học sinh APC Gia Lai đạt thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á

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(GLO)- Hai học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) vừa giành một huy chương vàng và một huy chương bạc tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (Asia International Mathematical Olympiad-AIMO) năm 2026.

Theo đó, em Trần Hữu Nguyên (lớp 8A1) đoạt huy chương vàng, em Nguyễn Lam Ngọc (lớp 9A2) giành huy chương bạc.

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Em Trần Hữu Nguyên (bìa phải) đoạt huy chương vàng, em Nguyễn Lam Ngọc (bìa trái) đoạt huy chương bạc tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Vòng Chung kết AIMO 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4-8 tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên vòng chung kết quốc tế của cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Tại cuộc thi, Đoàn Việt Nam giành 205 giải thưởng, gồm 1 danh hiệu Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Thành tích của Trần Hữu Nguyên và Nguyễn Lam Ngọc không chỉ là niềm tự hào của APC Gia Lai mà còn góp phần làm dày thêm bảng thành tích của học sinh Gia Lai tại các sân chơi học thuật quốc tế.

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