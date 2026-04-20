Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Các đội tranh tài tại cuộc thi Robocon ORC - APC Gia Lai. Ảnh: T.D

Cuộc thi quy tụ 64 đội đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT thuộc 8 tỉnh, thành: Gia Lai, Đăk Lăk, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Mỗi đội có 2-5 thành viên và 1 huấn luyện viên tranh tài lắp ráp, lập trình và điều khiển robot trên sa bàn thi đấu theo yêu cầu của ban tổ chức. Các đội tranh tài ở 2 bảng đấu theo lứa tuổi, bậc học.

Robocon ORC là chương trình mang định hướng giáo dục được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc. Điểm đặc biệt của Robocon ORC là mô hình kết hợp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và thi đấu. Trong đó, các đội được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với những đơn vị mới tiếp cận Robotics.

Robocon ORC cũng tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận Robotics một cách bài bản; từ đó triển khai lâu dài các hoạt động STEM, câu lạc bộ Robotics và sân chơi khoa học công nghệ tại trường.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng đấu dành cho học sinh tiểu học. Ảnh: T.D

Kết quả bảng đấu dành cho học sinh tiểu học, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 8 giải khuyến khích. Ở bảng đấu dành cho học sinh THCS và THPT, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 10 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng đấu dành cho học sinh THCS và THPT. Ảnh: T.D

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi khoa học - công nghệ bổ ích, khơi dậy đam mê Robotics & STEM cho học sinh; đồng thời, giúp các em phát triển tư duy kỹ thuật, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo.