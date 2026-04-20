Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

HẢI UYÊN TRẦN DUNG TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Các đội tranh tài tại cuộc thi Robocon ORC - APC Gia Lai. Ảnh: T.D

Cuộc thi quy tụ 64 đội đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT thuộc 8 tỉnh, thành: Gia Lai, Đăk Lăk, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Mỗi đội có 2-5 thành viên và 1 huấn luyện viên tranh tài lắp ráp, lập trình và điều khiển robot trên sa bàn thi đấu theo yêu cầu của ban tổ chức. Các đội tranh tài ở 2 bảng đấu theo lứa tuổi, bậc học.

Robocon ORC là chương trình mang định hướng giáo dục được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc. Điểm đặc biệt của Robocon ORC là mô hình kết hợp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và thi đấu. Trong đó, các đội được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với những đơn vị mới tiếp cận Robotics.

Robocon ORC cũng tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận Robotics một cách bài bản; từ đó triển khai lâu dài các hoạt động STEM, câu lạc bộ Robotics và sân chơi khoa học công nghệ tại trường.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng đấu dành cho học sinh tiểu học. Ảnh: T.D

Kết quả bảng đấu dành cho học sinh tiểu học, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 8 giải khuyến khích. Ở bảng đấu dành cho học sinh THCS và THPT, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 10 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng đấu dành cho học sinh THCS và THPT. Ảnh: T.D

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi khoa học - công nghệ bổ ích, khơi dậy đam mê Robotics & STEM cho học sinh; đồng thời, giúp các em phát triển tư duy kỹ thuật, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

