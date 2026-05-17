(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tại địa phương phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động sinh hoạt hè dành cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên trong độ tuổi học sinh phổ thông, bảo đảm mọi học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích.

Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm mọi học sinh đều có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Ảnh minh họa: ĐBND

Đồng thời, phối hợp với UBND xã, phường trên địa bàn chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện hiệu quả công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp tại địa bàn; hướng dẫn, động viên, khuyến khích các em học sinh tham gia.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình, các cơ quan liên quan trong quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

mầm non cho cha mẹ trẻ; phối hợp với các ngành liên quan triển khai tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng - chống ma túy; phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phòng - chống thiên tai; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động hè của học sinh, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, nhóm học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ; kịp thời phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến, tuyên truyền trước khi nghỉ hè cho học sinh, sinh viên về kiến thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, phòng - chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Song song với đó, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em, học sinh tại địa bàn; các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; tham gia các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”…

Tiếp tục phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và nhân dân; tổ chức triển khai hiệu quả lực lượng “Đại sứ số học đường” theo hướng dẫn tại Công văn số 2233/BGDĐT ngày 29-4-2026 của Bộ GD&ĐT; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên đảm bảo đúng nội dung, mục đích và tuyệt đối bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên.