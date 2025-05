Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa trái) tặng quà và động viên em Hà Lữ Anh Kiệt. Ảnh: Phan Lài

Tại TP. Pleiku, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng học bổng “Tiếp sức mùa thi” cho em Hà Lữ Anh Kiệt (lớp 12C1, Trường THPT Phan Bội Châu).

Em Kiệt là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, năng động, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn trong trường học. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn: thuộc diện cận nghèo, bố mất sớm, mẹ đang mắc bệnh ung thư dạ dày. Dù vậy, Kiệt vẫn nỗ lực vượt khó học tốt, ngoài giờ học còn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Ước mơ của Kiệt sau khi tốt nghiệp THPT là thi đậu vào Trường Đại học Sĩ quan Chính trị (thuộc Bộ Quốc phòng).

Biểu dương tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của em Hà Lữ Anh Kiệt, đồng chí Bùi Quang Huy đã trực tiếp trao suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” và động viên em tiếp tục giữ vững tinh thần, nghị lực, phấn đấu thực hiện ước mơ của mình.

Tiếp đó, đoàn công tác của đồng chí Bùi Quang Huy đã đến tặng 1 “Phòng Tin học cho em” tại Trường Tiểu học Lê Lai cơ sở 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2 từ phải sang) trao tặng Phòng Tin học cho em tại Trường Tiểu học Lê Lai (xã Chư Á, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

“Phòng Tin học cho em” gồm 10 bộ máy vi tính được đoàn công tác trao tặng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học ở trường. Đồng thời, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận 10 suất quà từ đoàn công tác. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, khích lệ tinh thần nhằm tiếp sức cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Chư Păh khởi công nhà tình nghĩa cho hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong ở thị trấn Ia Ly. Ảnh: Đức Thụy

Tại huyện Chư Păh, Đoàn công tác số 2 do đồng chí Nguyễn Minh Triết-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tham dự hoạt động ra quân đội hình “Bình dân học vụ số” tại huyện Chư Păh.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với VNPT cấp phát và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho 200 công chức, viên chức, thanh thiếu nhi và người dân có nhu cầu của huyện Chư Păh. Đồng thời, đoàn công tác đã tặng 10 điểm phát wifi trị giá 70 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng quà 4 học sinh được kết nạp đảng của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã tham gia lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Đào-hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong ở tổ 2 (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh).

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã dự lễ kết nạp đảng viên cho 4 học sinh lớp 12 của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). 4 học sinh đều có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tham gia năng nổ các hoạt động Đoàn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diện ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku). Ảnh: Thanh Sáng

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã tham dự các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Theo đó, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã dự khai mạc lớp dạy bơi miễn phí và tặng 100 bộ dụng cụ học bơi cho các em thiếu nhi (áo phao, phao tay) và 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Ka (huyện Chư Păh).

Dịp này, Hệ thống Y tế 315 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 500 thiếu nhi và người dân xã Ia Ka. Mỗi thiếu nhi và người dân tham gia hoạt động được nhận thuốc bổ, bánh, sữa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng dụng cụ học bơi cho các em thiếu nhi xã Ia Ka. Ảnh: Thanh Sáng

Tại xã Ia Nhin (huyện Chư Păh), đoàn công tác đã trao 10 suất học bổng cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 500 phần quà cho thiếu nhi của Trường Tiểu học Ia Nhin. Trung ương Đoàn phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng cho thiếu nhi; phối hợp cùng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng an toàn giao thông cho thiếu nhi xã Ia Nhin.

Đồng thời, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diện ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku).