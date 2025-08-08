Công bố Quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-8, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất (mở rộng) nhằm triển khai công tác tổ chức bộ máy; thông qua Quy chế hoạt động và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên những tháng cuối năm.

Hội nghị đã công bố các Quyết định: thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra lâm thời; thành lập các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh. Ảnh: Trương Tuấn

Theo đó, Ban Chấp hành có 29 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí. Anh Bùi Lê Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh.

Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh; chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác những tháng cuối năm 2025 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức chiến dịch “Thanh niên xung kích mùa bão, lũ” năm 2025; tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2025…

Đây là tiền đề quan trọng để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tốt vai trò và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.