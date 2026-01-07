Xung kích cùng “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, tổ chức Ðoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chung tay cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Mỗi việc làm đều thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa tình và vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong lúc người dân gặp khó khăn.

“Tuổi trẻ Gia Lai chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025” là hoạt động được Tỉnh đoàn triển khai từ tháng 11-2025 đến nay.

Theo kế hoạch, các hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, không còn khả năng khắc phục sẽ được hỗ trợ xây dựng mới; những hộ có nhà hư hỏng nặng từ 50% trở lên, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có chủ hộ là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại nhiều xã, phường bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ sửa chữa, gia cố bảo đảm an toàn.

Đoàn xã Tuy Phước tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: P.L

Từ nguồn đóng góp của ĐVTN toàn tỉnh và nguồn xã hội hóa, Tỉnh đoàn đã trao 380 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 15 hộ gia đình. Trong đó, mức hỗ trợ xây dựng nhà mới từ 30-60 triệu đồng/hộ, sửa chữa nhà từ 5-10 triệu đồng/hộ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cuối tháng 12-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ cho 2 trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gồm: bà Lê Thị Cúc (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) và đoàn viên Ngô Tuấn Nam (thôn Mỹ Trung, xã Tuy Phước Đông).

“Bản thân tôi đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, lại bị ảnh hưởng của

bão số 13 khiến toàn bộ phần mái nhà của tôi bị hư hỏng nặng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh đoàn, hiện nhà tôi đã sửa chữa xong.

Nhờ đó, tôi trút bỏ gánh nặng lo lắng nhiều ngày qua, yên tâm tập trung lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống” - đoàn viên Nam chia sẻ.

Xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị ảnh hưởng của bão, lũ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của ĐVTN. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Gia Lai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn ĐỖ ĐỨC THANH

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, bên cạnh hỗ trợ kinh phí, các cấp bộ Đoàn đã vận động ĐVTN đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Hiện trên địa bàn xã Tuy Phước có 16 hộ gia đình được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Đoàn xã đã huy động 120 ngày công của ĐVTN để dọn dẹp mặt bằng, di chuyển đồ đạc, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Bà Lê Thị Liên (thôn Lộc Hạ) xúc động chia sẻ: “Sau bão, nhà hư hỏng nặng, gia đình tôi rất lo lắng. Rất mừng khi Nhà nước hỗ trợ kinh phí, lại được các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) cùng ĐVTN địa phương góp nhiều công sức xây dựng lại nhà mới sắp hoàn thành”.

Đoàn viên xã Tuy Phước tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang tham gia "Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, Đoàn xã Tuy Phước còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh và Hệ thống nha khoa Đại Nam thăm hỏi, trao 33 triệu đồng cho 10 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, giúp các gia đình có thêm điều kiện mua sắm vật dụng thiết yếu, ổn định cuộc sống.

Theo anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước, từ giữa tháng 12-2025, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xây nhà được duy trì đều đặn hằng tuần.

“Dù nguồn lực hỗ trợ không nhiều nhưng sự quan tâm kịp thời đã tiếp thêm niềm tin cho bà con; động viên lực lượng bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Thục nhấn mạnh.

ĐVTN xã Tuy Phước Bắc đóng góp ngày công xây dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: P.L

Tại xã Tuy Phước Bắc, từ ngày 13 đến 27-12-2025, ĐVTN đã đóng góp ngày công để dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, phối hợp cùng lực lượng vũ trang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Trung Tín - Phó Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc - nhìn nhận: “Thông qua các hoạt động, ĐVTN trên địa bàn xã có cơ hội đóng góp sức trẻ để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở. Đây cũng là môi trường thực tiễn để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và khẳng định vai trò xung kích trong các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương".