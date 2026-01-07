Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Xung kích cùng “Chiến dịch Quang Trung”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, tổ chức Ðoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chung tay cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực. 

Mỗi việc làm đều thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa tình và vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong lúc người dân gặp khó khăn.

Tuổi trẻ Gia Lai chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025” là hoạt động được Tỉnh đoàn triển khai từ tháng 11-2025 đến nay.

Theo kế hoạch, các hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, không còn khả năng khắc phục sẽ được hỗ trợ xây dựng mới; những hộ có nhà hư hỏng nặng từ 50% trở lên, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có chủ hộ là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại nhiều xã, phường bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ sửa chữa, gia cố bảo đảm an toàn.

tuoi-tre-2.jpg
Đoàn xã Tuy Phước tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: P.L

Từ nguồn đóng góp của ĐVTN toàn tỉnh và nguồn xã hội hóa, Tỉnh đoàn đã trao 380 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 15 hộ gia đình. Trong đó, mức hỗ trợ xây dựng nhà mới từ 30-60 triệu đồng/hộ, sửa chữa nhà từ 5-10 triệu đồng/hộ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cuối tháng 12-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ cho 2 trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gồm: bà Lê Thị Cúc (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) và đoàn viên Ngô Tuấn Nam (thôn Mỹ Trung, xã Tuy Phước Đông).

“Bản thân tôi đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, lại bị ảnh hưởng của
bão số 13 khiến toàn bộ phần mái nhà của tôi bị hư hỏng nặng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh đoàn, hiện nhà tôi đã sửa chữa xong.

Nhờ đó, tôi trút bỏ gánh nặng lo lắng nhiều ngày qua, yên tâm tập trung lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống” - đoàn viên Nam chia sẻ.

Xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị ảnh hưởng của bão, lũ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của ĐVTN. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn ĐỖ ĐỨC THANH

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, bên cạnh hỗ trợ kinh phí, các cấp bộ Đoàn đã vận động ĐVTN đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Hiện trên địa bàn xã Tuy Phước có 16 hộ gia đình được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Đoàn xã đã huy động 120 ngày công của ĐVTN để dọn dẹp mặt bằng, di chuyển đồ đạc, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Bà Lê Thị Liên (thôn Lộc Hạ) xúc động chia sẻ: “Sau bão, nhà hư hỏng nặng, gia đình tôi rất lo lắng. Rất mừng khi Nhà nước hỗ trợ kinh phí, lại được các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) cùng ĐVTN địa phương góp nhiều công sức xây dựng lại nhà mới sắp hoàn thành”.

tuoi-tre-1.jpg
Đoàn viên xã Tuy Phước tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang tham gia "Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, Đoàn xã Tuy Phước còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh và Hệ thống nha khoa Đại Nam thăm hỏi, trao 33 triệu đồng cho 10 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, giúp các gia đình có thêm điều kiện mua sắm vật dụng thiết yếu, ổn định cuộc sống.

Theo anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước, từ giữa tháng 12-2025, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xây nhà được duy trì đều đặn hằng tuần.

“Dù nguồn lực hỗ trợ không nhiều nhưng sự quan tâm kịp thời đã tiếp thêm niềm tin cho bà con; động viên lực lượng bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Thục nhấn mạnh.

tuoi-tre-3.jpg
ĐVTN xã Tuy Phước Bắc đóng góp ngày công xây dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: P.L

Tại xã Tuy Phước Bắc, từ ngày 13 đến 27-12-2025, ĐVTN đã đóng góp ngày công để dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, phối hợp cùng lực lượng vũ trang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Trung Tín - Phó Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc - nhìn nhận: “Thông qua các hoạt động, ĐVTN trên địa bàn xã có cơ hội đóng góp sức trẻ để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở. Đây cũng là môi trường thực tiễn để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và khẳng định vai trò xung kích trong các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.