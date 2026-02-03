Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai: Ấm áp những ngày tháng Chạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tháng Chạp về, khi không khí Tết cổ truyền dần lan tỏa khắp phố phường, các cấp Đoàn - Hội trong tỉnh đã kết nối, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang xuân sớm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân...

Tết sớm đến với mọi nhà

Ngày 30 và 31-1, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Changshin Việt Nam, Công ty TNHH Giao nhận - Vận tải và Thương mại Hàn - Việt, Câu lạc bộ Gia Lai Yêu Thương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc và xã Vĩnh Quang.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà với tổng trị giá 95 triệu đồng. Trong đó, 100 suất quà được dành cho thiếu nhi, 70 suất quà trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Đặc biệt, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình và 1 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Tiếp nối hành trình ấy, tại xã Vĩnh Quang, đoàn tiếp tục trao 111 suất quà cho thiếu nhi và 180 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 145,5 triệu đồng.

tang-qua-tet-tai-vinh-quang-1.jpg
Tặng quà cho người dân xã Vĩnh Quang. Ảnh: D.L

Không chỉ trao quà tập trung, đoàn còn trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với những gia đình chịu thiệt hại nặng sau thiên tai.

Bà Trần Thị Cam (SN 1979, phường Hoài Nhơn Bắc) là 1 trong 5 trường hợp thiệt hại nặng do thiên tai được đoàn ghé thăm. Bà ngậm ngùi kể: Bão lũ đã khiến nhà bị tốc mái; hồ tôm được vay mượn, đầu tư hơn 200 triệu đồng cũng mất trắng. Khó khăn càng chồng chất khi chồng bà cần nhiều chi phí để điều trị bệnh tim...

“Những ngày này, gia đình tôi thực sự rất khó khăn. Được đoàn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều, có thêm niềm tin để cố gắng vượt qua và đón Tết” - bà Cam chia sẻ.

Các hoạt động sinh xã hội dịp Tết còn hướng về vùng biên giới - nơi điều kiện sống của người dân vẫn thiếu thốn. Chiều 1-2, tại xã Ia Nan, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết Biên cương”, trao 200 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân, đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai - cho biết: “Chúng tôi mong những phần quà này sẽ giúp mọi người vơi bớt phần nào khó khăn, có thêm niềm vui trong những ngày giáp Tết. Quan trọng hơn, đó là sự đồng hành để người dân yên tâm gắn bó với quê hương, ổn định cuộc sống nơi biên cương”.

doan-ubnd-tinh-tang-qua-cho-thanh-nien-cong-nhan-2.jpg
Đoàn UBND tỉnh tặng quà cho thanh niên công nhân. Ảnh: D.L

Bên cạnh đó, thanh niên công nhân - lực lượng lao động đang ngày đêm gắn bó với nhà máy, khu công nghiệp cũng được quan tâm. Là 1 trong số 50 công nhân hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết do Đoàn UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị tặng, chị Phạm Thị Vũ Ánh (SN 1982, công nhân Công ty TNHH Hồng Ngọc, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) không giấu được niềm vui. Chồng thường xuyên đau ốm, hai con còn nhỏ, chị là trụ cột kinh tế của gia đình.

“Phần quà này với tôi rất quý, đủ để gia đình có một cái Tết giản dị nhưng đầm ấm” - chị Ánh tâm sự.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ trao quà, các chương trình dịp Tết còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cả người nhận lẫn người tham gia.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết đây là lần đầu tiên đoàn đến với khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, sau hai năm tổ chức hoạt động an sinh xã hội ở phía Tây tỉnh.

“Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự chân thành, nhiệt tình của người dân địa phương, cùng với sự hỗ trợ rất trách nhiệm từ chính quyền và các đơn vị phối hợp. Nhờ đó, dù lịch trình dày đặc nhưng mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi mong sẽ sớm có cơ hội quay lại vùng đất xinh đẹp này” - ông Hiếu chia sẻ.

Yêu thương còn lan tỏa rộng hơn nhờ sự đóng góp thầm lặng của những người trẻ. Lần đầu đặt chân đến xã Cửu An, anh Trương Sỹ Xuân Tân (SN 1998, phường Quy Nhơn Nam) cùng nhân viên tiệm Tan - Men Hair Designer đã mang “tiệm cắt tóc 0 đồng” đến với thiếu nhi trong chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” do Chi đoàn Các ban Đảng tỉnh phối hợp cùng các chi đoàn bạn và Đoàn xã Cửu An tổ chức.

“Vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nên tôi chọn cách góp sức bằng nghề của mình. Với tôi, mình có thể cho đi bất cứ lúc nào chứ không cần đợi đến lúc khá giả. Thế nên, tôi vẫn tranh thủ dịp cuối tuần để cùng anh em đến Cửu An để góp sức. Thấy các em gọn gàng hơn trước Tết, tôi sẽ cố gắng cùng những người bạn thực hiện thêm những hoạt động ý nghĩa dịp cận Tết” - anh Tân nói.

xuan-tinh-nguyen-tai-xa-cuu-an-2.jpg
Nhân viên tiệm Tan - Men Hair Designer cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Cửu An. Ảnh: ĐVCC

Không khí xuân càng thêm rộn ràng tại chương trình “Tết Biên cương” ở xã Ia Nan, khi ngoài trao quà, nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đập niêu, gói bánh chưng được tổ chức, tạo không gian vui tươi, gắn kết đoàn viên thanh niên của xã với Đồn Biên phòng Ia Nan, Chi đoàn Ban CHQS xã, Chi đoàn Công an xã.

Tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa xã, chương trình văn nghệ với chủ đề “Xuân yêu thương - Gắn kết biên cương - Nghĩa tình quân dân” diễn ra sôi nổi, kết hợp giao lưu lửa trại, cồng chiêng, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống...

Chị Rơ Châm Ái Giang - Bí thư Đoàn xã Ia Nan - cho biết các hoạt động của chương trình đã tạo nên không khí sôi nổi kéo dài từ chiều đến tối: “Thông qua Tết biên cương, hơn 200 đoàn viên thanh niên được gặp gỡ, cùng tham gia nhiều nội dung ý nghĩa nên gắn kết với nhau hơn, đón Tết trong tâm thế rất phấn khởi. Điều khiến tôi vui nhất là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của các bạn trẻ khi luôn chủ động phối hợp với ban tổ chức để chương trình diễn ra trọn vẹn”.

Từ đô thị đến vùng biên, từ người dân khó khăn đến công nhân, học sinh, các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội góp phần làm cho mùa xuân thêm trọn vẹn, lan tỏa tinh thần sẻ chia để Tết không chỉ là ngày trên lịch, mà là cảm xúc ấm áp trong lòng mỗi người.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.