Gia Lai: Ấm áp những ngày tháng Chạp

(GLO)- Tháng Chạp về, khi không khí Tết cổ truyền dần lan tỏa khắp phố phường, các cấp Đoàn - Hội trong tỉnh đã kết nối, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang xuân sớm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân...

Tết sớm đến với mọi nhà

Ngày 30 và 31-1, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Changshin Việt Nam, Công ty TNHH Giao nhận - Vận tải và Thương mại Hàn - Việt, Câu lạc bộ Gia Lai Yêu Thương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc và xã Vĩnh Quang.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà với tổng trị giá 95 triệu đồng. Trong đó, 100 suất quà được dành cho thiếu nhi, 70 suất quà trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Đặc biệt, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình và 1 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Tiếp nối hành trình ấy, tại xã Vĩnh Quang, đoàn tiếp tục trao 111 suất quà cho thiếu nhi và 180 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 145,5 triệu đồng.

Tặng quà cho người dân xã Vĩnh Quang. Ảnh: D.L

Không chỉ trao quà tập trung, đoàn còn trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với những gia đình chịu thiệt hại nặng sau thiên tai.

Bà Trần Thị Cam (SN 1979, phường Hoài Nhơn Bắc) là 1 trong 5 trường hợp thiệt hại nặng do thiên tai được đoàn ghé thăm. Bà ngậm ngùi kể: Bão lũ đã khiến nhà bị tốc mái; hồ tôm được vay mượn, đầu tư hơn 200 triệu đồng cũng mất trắng. Khó khăn càng chồng chất khi chồng bà cần nhiều chi phí để điều trị bệnh tim...

“Những ngày này, gia đình tôi thực sự rất khó khăn. Được đoàn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều, có thêm niềm tin để cố gắng vượt qua và đón Tết” - bà Cam chia sẻ.

Các hoạt động sinh xã hội dịp Tết còn hướng về vùng biên giới - nơi điều kiện sống của người dân vẫn thiếu thốn. Chiều 1-2, tại xã Ia Nan, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết Biên cương”, trao 200 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân, đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai - cho biết: “Chúng tôi mong những phần quà này sẽ giúp mọi người vơi bớt phần nào khó khăn, có thêm niềm vui trong những ngày giáp Tết. Quan trọng hơn, đó là sự đồng hành để người dân yên tâm gắn bó với quê hương, ổn định cuộc sống nơi biên cương”.

Đoàn UBND tỉnh tặng quà cho thanh niên công nhân. Ảnh: D.L

Bên cạnh đó, thanh niên công nhân - lực lượng lao động đang ngày đêm gắn bó với nhà máy, khu công nghiệp cũng được quan tâm. Là 1 trong số 50 công nhân hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết do Đoàn UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị tặng, chị Phạm Thị Vũ Ánh (SN 1982, công nhân Công ty TNHH Hồng Ngọc, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) không giấu được niềm vui. Chồng thường xuyên đau ốm, hai con còn nhỏ, chị là trụ cột kinh tế của gia đình.

“Phần quà này với tôi rất quý, đủ để gia đình có một cái Tết giản dị nhưng đầm ấm” - chị Ánh tâm sự.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ trao quà, các chương trình dịp Tết còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cả người nhận lẫn người tham gia.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết đây là lần đầu tiên đoàn đến với khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, sau hai năm tổ chức hoạt động an sinh xã hội ở phía Tây tỉnh.

“Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự chân thành, nhiệt tình của người dân địa phương, cùng với sự hỗ trợ rất trách nhiệm từ chính quyền và các đơn vị phối hợp. Nhờ đó, dù lịch trình dày đặc nhưng mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi mong sẽ sớm có cơ hội quay lại vùng đất xinh đẹp này” - ông Hiếu chia sẻ.

Yêu thương còn lan tỏa rộng hơn nhờ sự đóng góp thầm lặng của những người trẻ. Lần đầu đặt chân đến xã Cửu An, anh Trương Sỹ Xuân Tân (SN 1998, phường Quy Nhơn Nam) cùng nhân viên tiệm Tan - Men Hair Designer đã mang “tiệm cắt tóc 0 đồng” đến với thiếu nhi trong chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” do Chi đoàn Các ban Đảng tỉnh phối hợp cùng các chi đoàn bạn và Đoàn xã Cửu An tổ chức.

“Vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nên tôi chọn cách góp sức bằng nghề của mình. Với tôi, mình có thể cho đi bất cứ lúc nào chứ không cần đợi đến lúc khá giả. Thế nên, tôi vẫn tranh thủ dịp cuối tuần để cùng anh em đến Cửu An để góp sức. Thấy các em gọn gàng hơn trước Tết, tôi sẽ cố gắng cùng những người bạn thực hiện thêm những hoạt động ý nghĩa dịp cận Tết” - anh Tân nói.

Nhân viên tiệm Tan - Men Hair Designer cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Cửu An. Ảnh: ĐVCC

Không khí xuân càng thêm rộn ràng tại chương trình “Tết Biên cương” ở xã Ia Nan, khi ngoài trao quà, nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đập niêu, gói bánh chưng được tổ chức, tạo không gian vui tươi, gắn kết đoàn viên thanh niên của xã với Đồn Biên phòng Ia Nan, Chi đoàn Ban CHQS xã, Chi đoàn Công an xã.

Tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa xã, chương trình văn nghệ với chủ đề “Xuân yêu thương - Gắn kết biên cương - Nghĩa tình quân dân” diễn ra sôi nổi, kết hợp giao lưu lửa trại, cồng chiêng, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống...

Chị Rơ Châm Ái Giang - Bí thư Đoàn xã Ia Nan - cho biết các hoạt động của chương trình đã tạo nên không khí sôi nổi kéo dài từ chiều đến tối: “Thông qua Tết biên cương, hơn 200 đoàn viên thanh niên được gặp gỡ, cùng tham gia nhiều nội dung ý nghĩa nên gắn kết với nhau hơn, đón Tết trong tâm thế rất phấn khởi. Điều khiến tôi vui nhất là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của các bạn trẻ khi luôn chủ động phối hợp với ban tổ chức để chương trình diễn ra trọn vẹn”.

Từ đô thị đến vùng biên, từ người dân khó khăn đến công nhân, học sinh, các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội góp phần làm cho mùa xuân thêm trọn vẹn, lan tỏa tinh thần sẻ chia để Tết không chỉ là ngày trên lịch, mà là cảm xúc ấm áp trong lòng mỗi người.