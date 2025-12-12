(GLO) - Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa phát động đợt thi đua cao điểm phòng - chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Đợt thi đua được triển khai theo Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 6-11-2025 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Theo đó, Đồn Biên phòng Ia Nan tập trung nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ người, phương tiện khu vực biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là ma túy, mua bán người, vận chuyển hàng cấm và các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Ia Nan phát động đợt thi đua cao điểm phòng - chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: T.D

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới; phát huy vai trò của các tổ tự quản đường biên, cột mốc; vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn cũng chú trọng xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra mất vũ khí, trang bị, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong cao điểm diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 28-2-2026. Ảnh: T.D

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 28-2-2026. Đồn Biên phòng Ia Nan quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.