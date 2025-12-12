Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đồn Biên phòng Ia Nan phát động đợt thi đua cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa phát động đợt thi đua cao điểm phòng - chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Đợt thi đua được triển khai theo Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 6-11-2025 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Theo đó, Đồn Biên phòng Ia Nan tập trung nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ người, phương tiện khu vực biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là ma túy, mua bán người, vận chuyển hàng cấm và các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

162320362254756125.jpg
Đồn Biên phòng Ia Nan phát động đợt thi đua cao điểm phòng - chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: T.D

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới; phát huy vai trò của các tổ tự quản đường biên, cột mốc; vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn cũng chú trọng xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra mất vũ khí, trang bị, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

1208605624442083526.jpg
Ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong cao điểm diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 28-2-2026. Ảnh: T.D

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 28-2-2026. Đồn Biên phòng Ia Nan quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null