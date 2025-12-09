Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 25-11-2025 đến 28-2-2026 với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: nắm chắc, đánh giá đúng tình hình hoạt động của tội phạm ở nội, ngoại biên, trên biển; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương thức, hoạt động nghiệp vụ, tập trung làm tốt điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyên đề.

Ký công nhận giao ước thi đua của các đơn vị. Ảnh: Thanh Bình

Kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu phạm tội để xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh; rà soát kỹ, xác định cụ thể địa bàn trọng điểm để tổ chức đấu tranh thành công các chuyên án.

Trong đó, tập trung vào các đường dây, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; các vi phạm về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản, thủy sản; tội phạm buôn bán người, buôn lậu, hàng giả hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất tình trạng đưa người, phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Bên cạnh đó, BĐBP Gia Lai tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển nhằm thực hiện hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm, trao đổi thông tin, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm; tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng của Campuchia đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, truy bắt tội phạm lẩn trốn ở hai bên biên giới.

Đồn Biên phòng Ia Nan bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới vào ngày 28-10. Ảnh: Thanh Bình

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong đợt cao điểm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm của BĐBP tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 12 vụ/21 đối tượng, trong đó có 9 vụ/17 đối tượng liên quan đến ma túy; 3 vụ/4 đối tượng vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Lực lượng cũng đã xử lý vi phạm hành chính 209 vụ/254 đối tượng và 3 tổ chức, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4,8 tỷ đồng.

