Lựa chọn con đường cống hiến

(GLO)- Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai sôi nổi triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Trên mảnh đất bazan giàu truyền thống cách mạng, nhiều thanh niên ưu tú đã tình nguyện viết đơn lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh

Ở làng Bẹk, xã Ia Grai, thanh niên Puih Nhiên là một trong những gương tiêu biểu tự nguyện nhập ngũ năm nay. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, được nghe ông kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng, Nhiên sớm nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Buih Nhiên được ông ngoại dặn dò trước khi lên đường nhập nhập ngũ.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì lựa chọn con đường học tập tiếp theo, Nhiên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình. “Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật”, Nhiên chia sẻ.

Quyết định của Nhiên không chỉ thể hiện nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân mà còn là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa của truyền thống yêu nước, cách mạng trong các gia đình, dòng họ và buôn làng trên địa bàn.

Tuổi trẻ tự tin khẳng định mình

Tại xã Ia Boòng, Siu Hà là một trong những nữ thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong bối cảnh đời sống xã hội ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chịu tác động của hủ tục, việc một cô gái trẻ chủ động đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự đã thể hiện sự chuyển biến tích cực về nhận thức và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ địa phương.

Siu Hà viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Với Siu Hà, môi trường quân đội là điều kiện để rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. “Em mong muốn được thử thách bản thân, đóng góp một phần công sức cho đất nước và hoàn thiện mình hơn”, Hà bày tỏ.

Hình ảnh những nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và truyền thống cách mạng tại cơ sở.

Triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng luật

Năm 2026 là năm đầu tỉnh Gia Lai triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước yêu cầu mới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ia Grai khám sức khỏe cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị đến thâm nhập, nắm bắt tâm tư thanh niên và gia đình, mọi bước đều được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác thâm nhập tại 21 xã, phường, bảo đảm chất lượng nguồn tuyển, giữ vững tiến độ đề ra, dù là năm đầu thực hiện theo mô hình mới.

Tại xã Ia Grai, địa phương được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ giao, nhận quân cho 10 xã sau sáp nhập, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ia Grai thăm, gặp động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Phía sau mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác tuyển quân không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trong sắc xuân rộn ràng của núi rừng Tây Nguyên, những chàng trai, cô gái Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ với niềm tin và quyết tâm cao. Đó không chỉ là lựa chọn của cá nhân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, là hành động cụ thể góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.