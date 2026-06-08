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Phường Diên Hồng triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Chiều 8-6, Ban Tổ chức diễn tập phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị hiệp đồng triển khai công tác diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; đồng thời khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

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Ông Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập tập trung vào các nội dung: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.


Tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường đã triển khai kế hoạch hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bảo đảm công tác chuẩn bị lực lượng, hệ thống văn kiện và các điều kiện hậu cần phục vụ diễn tập.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, khoa học, an toàn và đạt hiệu quả cao.

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Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu Ban CHQS phường cùng các ban, ngành, đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án; quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật.

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