Gia Lai thông qua Đề án bảo đảm nhiệm vụ phòng thủ dân sự năm 2026

(GLO)- Sáng 5-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông qua Đề án “Bảo đảm nhiệm vụ phòng thủ dân sự của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định: Việc xây dựng và thông qua Đề án có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Theo Đề án, phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sự tham gia tích cực của các sở, ngành, địa phương và nhân dân. Công tác tổ chức thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Chủ trì hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự vững mạnh, bảo đảm 100% thôn, làng, tổ dân phố có lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; 100% xã, phường có tổ, đội xung kích phòng thủ dân sự, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các nguy cơ an ninh phi truyền thống.