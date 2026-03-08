Đồng hành cùng chiến sĩ mới

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Những ngày qua, tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh, các chiến sĩ mới (CSM) đã được hướng dẫn làm quen với nền nếp chính quy trong môi trường quân đội như: sắp xếp nội vụ, học điều lệnh đội ngũ, ổn định nơi ăn ở và tham gia các buổi giáo dục chính trị, sinh hoạt tập thể.

dong-hanh-cung-chien-si-moi-trong-nhung-ngay-dau-quan-ngu.jpg
CSM tại Trung đoàn 739 học gấp xếp nội vụ trong những ngày đầu về đơn vị. Ảnh: H.P

Trong từng căn phòng ở gọn gàng, các CSM cùng nhau tập gấp chăn màn theo đúng điều lệnh, chỉnh trang tư trang cá nhân, trò chuyện làm quen với đồng đội mới. Những việc tưởng chừng giản dị ấy lại chính là bước khởi đầu quan trọng để mỗi tân binh từng bước hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Chương trình huấn luyện CSM năm 2026 sẽ được nâng cao với nhiều nội dung và bài tập phức tạp hơn. Các đơn vị sẽ tập trung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ; rèn luyện thể lực và bản lĩnh quân nhân. Mục tiêu là giúp CSM sau 3 tháng huấn luyện có đủ sức khỏe, trình độ và kỹ năng để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Năm nay, Trung đoàn 977 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) tiếp nhận 130 CSM. Xác định những ngày đầu nhập ngũ là giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của CSM, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nắm bắt, định hướng tư tưởng và tạo sự gần gũi với CSM.

Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Đình Huấn - Chính ủy Trung đoàn 977 đã trực tiếp gặp gỡ, động viên hai cặp anh em CSM là Nguyễn Tứ Được (đảng viên) - Nguyễn Tứ Mạnh (hai anh em ruột) và Trần Minh Quang - Trần Minh Khải (hai anh em sinh đôi).

z7593142579141-ab65a35cee6edff862ce8c32b7103046.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Huấn - Chính ủy Trung đoàn 977 đã trực tiếp gặp gỡ, động viên hai cặp anh em chiến sĩ mới. Ảnh: H.P

Tại buổi gặp gỡ, Thượng tá Nguyễn Đình Huấn đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, quá trình lên đường nhập ngũ cũng như tâm tư, nguyện vọng của các chiến sĩ.

Qua trao đổi, Chính ủy Trung đoàn động viên các chiến sĩ nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm rèn luyện; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

2.jpg
Nơi ăn, chốn ở của CSM được Quân đoàn 34 bảo đảm chu đáo, tạo điều kiện để các tân binh yên tâm học tập và rèn luyện. Ảnh: H.P

Xúc động trước sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, chiến sĩ Nguyễn Tứ Mạnh chia sẻ: “Những ngày đầu vào đơn vị chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được các thủ trưởng quan tâm, động viên nên anh em rất yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng chấp hành tốt kỷ luật, tích cực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính”.

z7593525740678-4f316e5078c8aabccf1096ad18affcfc.jpg
Cán bộ Trung đoàn 991 hướng dẫn CSM gấp, xếp quân tư trang theo đúng nền nếp chính quy của quân đội. Ảnh: Phan Anh

Sự quan tâm, động viên CSM cũng được nhiều đơn vị thực hiện chu đáo. Đơn cử, ngay sau khi tiếp nhận hơn 500 CSM, Trung đoàn 991 (thuộc Bộ CHQS tỉnh) đã nhanh chóng tổ chức ổn định biên chế, gặp gỡ, tạo điều kiện để tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ.

Thượng tá Lê Hải Âu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 - cho biết: Cán bộ các cấp thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư để kịp thời động viên, giúp CSM nhanh chóng ổn định tư tưởng và yên tâm rèn luyện.

z7593897002207-a602aecbdf489799b19c20424dd71ebf.jpg
Cán bộ Tiểu đoàn 50 trò chuyện, động viên CSM Y Nê (người ngồi xa nhất) trong những ngày đầu về đơn vị. Ảnh: Phan Anh

Đặc biệt, trong số những tân binh của đơn vị năm nay có chiến sĩ Ksor Y Nê (SN 2002, dân tộc Jrai, ở làng Breng 2, xã Ia Hrung). Trước khi nhập ngũ về Tiểu đoàn 50, Y Nê đã tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước tại Đại học Huế và vừa bắt đầu cuộc sống gia đình khi con trai đầu lòng mới tròn một tuổi. Dẫu còn nhiều lo toan, nhưng Y Nê vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Y Nê chia sẻ rằng quyết định ấy không phải bồng bột, mà là lựa chọn của trách nhiệm và tuổi trẻ. “Gia đình cũng có người lo lắng vì con còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ đã là thanh niên thì nên thực hiện nghĩa vụ của mình. May mắn là vợ tôi rất ủng hộ, luôn động viên tôi yên tâm nhập ngũ, ở nhà đã có hai bên gia đình cùng chăm lo” - Y Nê bộc bạch.

z7593525715370-1ac60c50fcb8516b187b418ab9465fcf.jpg
Bữa ăn của CSM được đơn vị bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Phan Anh

Tại Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) công tác tiếp nhận và quản lý CSM được triển khai nền nếp. Theo Trung tá Phan Tuấn Anh - Chính trị viên Tiểu đoàn 50, để giúp CSM nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác quản lý, giáo dục và nắm bắt tư tưởng ngay từ những ngày đầu.

Ngoài các giờ học chính trị và hoạt động tập thể, đội ngũ cán bộ thường xuyên xuống từng phòng ở, cùng ăn, cùng sinh hoạt với bộ đội, kịp thời lắng nghe, động viên và giải đáp những tâm tư, vướng mắc của CSM. Qua đó giúp các tân binh sớm ổn định tâm lý, yên tâm học tập và rèn luyện.

z7592179716548-724424718fb3ead798bbc49059943de6.jpg
CSM tại Trung đoàn 739 được cắt tóc gọn gàng theo điều lệnh quân đội trong những ngày đầu nhập ngũ. Ảnh: H.P

Sau 3 ngày đầu về đơn vị, hơn 340 CSM ở Trung đoàn 739 (thuộc Bộ CHQS tỉnh) đã dần làm quen với môi trường quân ngũ và nếp sinh hoạt chính quy. Qua theo dõi, tất cả các CSM đều chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động chung và bước đầu hình thành tác phong kỷ luật của người quân nhân.

Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn 739 - cho biết thêm: “Đây là giai đoạn quan trọng để các CSM thích nghi với môi trường mới. Trung đoàn luôn tạo điều kiện để các CSM rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ”.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

