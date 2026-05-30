Chiến sĩ mới chinh phục “3 tiếng nổ”, lập chiến công đầu

(GLO)- Sau gần 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới đã bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ” với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Trên thao trường đầy nắng gió, nhiều tân binh hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, ghi dấu “chiến công đầu” đầy tự hào.

Chiến công đầu đời quân ngũ

Năm nay, Trung đoàn 739 và Trung đoàn 991 (đều thuộc Bộ CHQS tỉnh) tiếp nhận, huấn luyện hơn 800 chiến sĩ mới (CSM); còn Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) huấn luyện 700 CSM. Sau thời gian huấn luyện tập trung, tất cả CSM đều bước vào đợt kiểm tra với quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Thao trường kiểm tra "3 tiếng nổ" cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Đối với các CSM, kiểm tra “3 tiếng nổ” (gồm bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ) không chỉ là nội dung đánh giá kết quả huấn luyện sau gần 3 tháng nhập ngũ, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên của người lính trẻ trong môi trường quân đội.

Ngay từ sáng sớm 27-5, thao trường Trung đoàn 739 đã rộn vang tiếng bước chân hành quân, tiếng cán bộ điểm danh và những khẩu lệnh dứt khoát. Các CSM trong quân phục chỉnh tề, trang bị đầy đủ nhanh chóng vào vị trí chờ kiểm tra. Không khí trên thao trường vừa căng thẳng, vừa sôi nổi bởi đây là lần đầu tiên nhiều tân binh được tiếp xúc với đạn thật, tiếng nổ thật.

Đúng 7 giờ sáng, hiệu lệnh kiểm tra vang lên dõng dạc: "Lấy lượng nổ! Lên tuyến xuất phát! Lên tuyến đánh! Tiếp cận mục tiêu! Chuẩn bị... điểm hỏa...". Ngay sau khẩu lệnh, các CSM đồng loạt hô vang “Xung phong”, lao nhanh về phía mục tiêu. Tiếng bộc phá nổ hòa cùng tiếng hô xung phong khiến thao trường như một chiến trường thực thụ.

Theo Thiếu tá Ngô Đức Thịnh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 52 (Trung đoàn 739), kiểm tra “3 tiếng nổ” là nội dung khó, mang tính đặc trưng của môi trường quân đội, đòi hỏi CSM phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, khả năng làm chủ vũ khí trang bị và thể lực tốt. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị thường xuyên theo dõi sát quá trình luyện tập, kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những mặt còn hạn chế cho bộ đội.

Các CSM bình tĩnh ngắm bắn, thực hiện kiểm tra bắn súng AK bài 1. Ảnh: H.P

Qua quá trình huấn luyện, nhiều CSM đã vượt qua tâm lý bỡ ngỡ, tự tin bước vào những bài kiểm tra có tiếng nổ thật. Binh nhì Lê Huy Hậu (Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 4, Tiểu đoàn 52) chia sẻ: “Ban đầu tôi còn hồi hộp vì lần đầu tiếp xúc với tiếng nổ thật, nhưng nhờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, động viên thường xuyên nên tôi dần tự tin hơn, thực hiện đúng các yếu lĩnh động tác và hoàn thành tốt bài kiểm tra”.

Còn với binh nhì Trần Quốc Bảo (Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31), vượt qua bài kiểm tra đầu tiên trong đời quân ngũ là niềm tự hào khó quên. “Khi kiểm tra, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác và chắt chiu từng viên đạn. Với tôi, hoàn thành tốt bài kiểm tra là kết quả của cả quá trình cố gắng, rèn luyện suốt thời gian qua” - Bảo bày tỏ.

Tự tin ghi dấu “chiến công đầu”

Qua các nội dung kiểm tra đang diễn ra, nhiều CSM đã đạt kết quả giỏi, tự tin ghi dấu những “chiến công đầu” sau gần 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Đặc biệt, ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, nhiều chiến sĩ đạt điểm giỏi ngay trong loạt bắn đầu tiên.

Nội dung bắn súng AK bài 1 giúp chiến sĩ mới rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và khả năng làm chủ vũ khí. Ảnh: H.P

Binh nhì Vũ Quốc Đại (Tiểu đội 8, Trung đội 11, Đại đội 3, Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 911) là một trong những CSM có thành tích nổi bật khi cả 3 nội dung kiểm tra “3 nổ” đều đạt loại giỏi.

“Để bắn đạt kết quả cao, tôi luôn cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, điều hòa nhịp thở và tập trung quan sát mục tiêu. Ngoài giờ huấn luyện, tôi thường tranh thủ ôn luyện thêm các động tác ngắm bắn, tư thế bóp cò để khi kiểm tra có thể thực hiện chính xác từng yếu lĩnh” - Đại chia sẻ.

Những chiến sĩ đạt “Hoa bắn giỏi” tại Trung đoàn 991 là minh chứng cho tinh thần vượt khó, quyết tâm rèn luyện của chiến sĩ mới. Ảnh: Phan Anh

Theo đánh giá của các đơn vị quân đội, tất cả CSM đều có tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức kỷ luật tốt và khả năng tiếp thu nhanh các nội dung quân sự cơ bản. Dù lần đầu tiếp xúc với tiếng nổ thật nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn giữ được bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn 739 - cho biết: Quá trình kiểm tra “3 tiếng nổ”, các bộ phận đã chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn; CSM vận dụng thành thạo các tư thế, động tác và nội dung đã được huấn luyện.

Giữa thao trường nắng gắt, những chai nước mát cùng lời động viên của cán bộ tiếp thêm tinh thần cho chiến sĩ mới vượt khó, hoàn thành tốt nội dung kiểm tra "3 tiếng nổ". Ảnh: H.P

Tại Trung đoàn 991, công tác huấn luyện CSM được triển khai đồng bộ, chú trọng rèn luyện thể lực, bản lĩnh tâm lý và khả năng hiệp đồng trong từng nội dung huấn luyện. Cán bộ các cấp luôn trực tiếp bám nắm bộ đội, hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác kỹ thuật và động viên CSM vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hải Âu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 - nhận xét: “Năm nay, CSM của đơn vị có tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tiến bộ rõ rệt qua từng giai đoạn huấn luyện. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao nhưng các CSM đều phát huy tốt tinh thần vượt khó, tự tin thực hiện các nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Kiểm tra “3 tiếng nổ” không chỉ là nội dung đánh giá kết quả huấn luyện CSM mà còn là phép thử quan trọng để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tâm lý vững vàng cho người lính trẻ. Từ thao trường đầy nắng gió hôm nay, những CSM đang từng bước trưởng thành, tự tin tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường phía trước.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

