Trung đoàn Bộ binh 739 kiểm tra bắn đạn thật từ ngày 22 đến 24-4

(GLO)- Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng trong tháng 4-2026.

Cụ thể, thời gian kiểm tra từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày 22, 23 và 24-4. Hướng bắn là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Trung đoàn Bộ binh 739 sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn của đơn vị từ ngày 22 đến 24-4. Ảnh: Thân Huyền

Địa điểm bắn đạn thật có tọa độ 21021, giáp núi Bàn Cây Trắt ở phía Bắc; giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục ở phía Đông; giáp núi Hòn Cồn ở phía Nam; giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây ở phía Tây.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Trung đoàn Bộ binh 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân biết để không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian nói trên.