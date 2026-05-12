Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75: Điểm tựa của người dân vùng biên

(GLO)- Bằng nhiều mô hình dân vận thiết thực, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) đã hỗ trợ người dân vùng biên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Gắn sản xuất với xây dựng địa bàn

Chỉ tay về những bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 hỗ trợ lắp đặt trên các tuyến đường làng, già làng Rơ Mah Khinh (làng Nẻh, xã Ia Krêl) cho biết: “Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 không chỉ tuyển dụng con em trong làng làm công nhân, cho người dân mượn đất tái canh cao su để trồng lúa mà còn có nhiều việc làm rất ý nghĩa.

Mới đây, đơn vị triển khai công trình “Sao sáng buôn làng”, lắp đặt hệ thống đèn đường. Có điện chiếu sáng nên bà con đi lại thuận tiện hơn, kẻ xấu cũng không còn lợi dụng đêm tối để trộm cắp”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tổ chức kết nghĩa và tặng quà cho người dân làng Nẻh, xã Ia Krêl. Ảnh: V.H

Công trình “Sao sáng buôn làng” do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đầu tư tại làng Nẻh và làng Al Gôn (xã Ia Krêl) có tổng chiều dài 5,2 km, lắp đặt 170 bộ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 427 triệu đồng. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã cùng chung tay đóng góp hơn 320 ngày công lao động.

Trung tá Dương Kim Tuấn - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 - cho biết: Hơn 40 năm có mặt trên địa bàn biên giới, đơn vị luôn xác định hai nhiệm vụ chiến lược là sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Để thực hiện nhiệm vụ đó, đơn vị đặc biệt quan tâm thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Năm 1984, khi mới thành lập các nông trường là tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 hiện nay, đơn vị chỉ có 468 lao động. Đến nay, đơn vị đã có hơn 2.300 lao động, trong đó, hơn 50% là người dân tộc thiểu số.

Địa bàn sản xuất, kinh doanh của đơn vị trải dài trên 39 thôn, làng thuộc 4 xã của tỉnh Gia Lai và 4 làng thuộc 2 xã của huyện Andong Meas, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Mỗi cụm, điểm dân cư đều được đầu tư điện, đường, trường, trạm khang trang. Đây cũng là những cụm chiến đấu, phòng thủ trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng.

Lan tỏa mô hình dân vận hiệu quả

Với đặc thù có hơn 50% lao động là người dân tộc thiểu số, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 luôn quan tâm nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động thông qua nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Đào tạo nghề cho công nhân và lao động phụ trợ trong gia đình; tặng cây giống, con giống; hướng dẫn kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đặc biệt, những năm gần đây, đơn vị đã hỗ trợ hàng nghìn lượt hộ công nhân, người lao động và hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xen canh lúa, hoa màu trong vườn cây cao su kiến thiết cơ bản. Nhờ đó, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, đơn vị đã trích hơn 20 tỷ đồng thực hiện công tác dân vận, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, đơn vị đã khám bệnh, thu dung và điều trị cho trên 3.100 lượt người.

Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như: “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, “Hỗ trợ bò giống sinh sản”, “Sao sáng buôn làng”, “Áo ấm cho em”… Từ đầu năm đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã chi hơn 6 tỷ đồng để triển khai các chương trình, mô hình giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, hỗ trợ hộ khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl - cho biết: Nhiều năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình, chương trình được đơn vị triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Một trong những cách làm hay là đơn vị duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với 4 xã, 39 thôn, làng kết nghĩa; triển khai 192 cặp hộ gắn kết và CLB “4 tốt”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 4.000 lượt người; huy động gần 500 ngày công giúp dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà rông, nạo vét kênh mương.

Đại tá Trần Công Đức - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 - chia sẻ: Đơn vị quán triệt chủ trương xuyên suốt là “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với xây dựng địa bàn vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc.

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất triển khai công tác dân vận, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.