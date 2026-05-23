Khen thưởng các quân nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5

(GLO)- Chiều 22-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ đạt thành tích cao tại hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026.

Tại hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026, Trung tá Nguyễn Hà Minh Tăng - Thủ kho vũ khí, khí tài (Đại đội Kho Vũ khí Đạn 1) xuất sắc giành giải nhì cá nhân nội dung Thủ kho quân khí giỏi; đoàn Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương Trung tá Nguyễn Hà Minh Tăng (thứ 2 từ phải qua) và các cán bộ tham gia Hội thi. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên ngành quân khí trong quá trình tham gia hội thi. Đồng thời khẳng định, kết quả đạt được đã thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức quản lý, khai thác, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ ngành quân khí trong lực lượng vũ trang tỉnh.

* Tham gia hội thi năm nay, Lữ đoàn 572 có 2 quân nhân dự thi ở các nội dung dành cho Trợ lý quân khí và Thủ kho quân khí giỏi. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, ôn luyện nghiêm túc cùng bản lĩnh, kiến thức chuyên môn vững vàng, Đại úy Võ Hữu Đạt giành giải nhất nội dung Trợ lý quân khí giỏi, Trung tá Lê Tuấn Nhơn giành giải nhất nội dung Thủ kho quân khí giỏi. Thành tích nổi bật của các cá nhân đã góp phần quan trọng đưa Lữ đoàn 572 giành giải Nhất toàn đoàn của hội thi.

Lữ đoàn 572 giành giải nhất toàn đoàn Hội thi, được Quân khu 5 tặng bằng khen. Ảnh: Huỳnh Vũ

Hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026 có sự tham gia của 44 thí sinh đến từ 17 đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5. Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung gồm: thi viết chuyên đề về truyền thống ngành Quân khí; thi điều lệnh đội ngũ, đội ngũ từng người không có súng; thi chuyên môn nghiệp vụ.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân khí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đánh giá thực chất công tác quản lý, bảo quản, khai thác trang bị kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Theo dấu chân Người

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân

(GLO)- Đồng chí Phùng Chí Kiên là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị - quân sự song toàn, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

