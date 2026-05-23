Khen thưởng các quân nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5

(GLO)- Chiều 22-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ đạt thành tích cao tại hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026.

Tại hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026, Trung tá Nguyễn Hà Minh Tăng - Thủ kho vũ khí, khí tài (Đại đội Kho Vũ khí Đạn 1) xuất sắc giành giải nhì cá nhân nội dung Thủ kho quân khí giỏi; đoàn Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương Trung tá Nguyễn Hà Minh Tăng (thứ 2 từ phải qua) và các cán bộ tham gia Hội thi. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên ngành quân khí trong quá trình tham gia hội thi. Đồng thời khẳng định, kết quả đạt được đã thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức quản lý, khai thác, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ ngành quân khí trong lực lượng vũ trang tỉnh.

* Tham gia hội thi năm nay, Lữ đoàn 572 có 2 quân nhân dự thi ở các nội dung dành cho Trợ lý quân khí và Thủ kho quân khí giỏi. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, ôn luyện nghiêm túc cùng bản lĩnh, kiến thức chuyên môn vững vàng, Đại úy Võ Hữu Đạt giành giải nhất nội dung Trợ lý quân khí giỏi, Trung tá Lê Tuấn Nhơn giành giải nhất nội dung Thủ kho quân khí giỏi. Thành tích nổi bật của các cá nhân đã góp phần quan trọng đưa Lữ đoàn 572 giành giải Nhất toàn đoàn của hội thi.

Lữ đoàn 572 giành giải nhất toàn đoàn Hội thi, được Quân khu 5 tặng bằng khen. Ảnh: Huỳnh Vũ

Hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi Quân khu 5 năm 2026 có sự tham gia của 44 thí sinh đến từ 17 đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5. Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung gồm: thi viết chuyên đề về truyền thống ngành Quân khí; thi điều lệnh đội ngũ, đội ngũ từng người không có súng; thi chuyên môn nghiệp vụ.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân khí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đánh giá thực chất công tác quản lý, bảo quản, khai thác trang bị kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.