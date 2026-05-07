Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi và nhà kho quân khí tốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-5, Quân đoàn 34 tổ chức khai mạc Hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi và nhà kho quân khí tốt năm 2026. 

Hội thi quy tụ các trợ lý, thủ kho quân khí đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Quân khí (16/9/1951 - 16/9/2026).

1-cac-dai-bieu-tham-quan-khu-sua-chua-sung-bo-binh-tai-khu-ky-thuat-tieu-doan-30-cuc-hau-can-ky-thuat.jpg
Các đại biểu tham quan khu sửa chữa súng bộ binh tại Khu kỹ thuật Tiểu đoàn 30, Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Chiến Thắng

Thông qua hội thi, Quân đoàn 34 tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiệp đồng xử lý các tình huống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, đánh giá đúng thực chất năng lực, kỹ năng thực hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp.

Nội dung hội thi được xây dựng toàn diện, chia thành 2 nhóm đối tượng chính. Đối với cá nhân là trợ lý, thủ kho quân khí, thí sinh trải qua các phần thi gồm: nhận thức chính trị; lý thuyết chuyên môn nghiệp vụ; thực hành bài tập chuyên môn.

Trong đó, phần thi thực hành yêu cầu thí sinh nắm chắc quy trình quản lý, tính toán bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và xây dựng sơ đồ sắp xếp kho tàng khoa học, đúng quy định.

Đối với nội dung “Nhà kho quân khí tốt”, hội thi tập trung đánh giá công tác quản lý, bảo quản, lưu giữ vũ khí trang bị kỹ thuật theo tiêu chuẩn; việc xây dựng hệ thống kho tàng chính quy, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2-cac-dai-bieu-tham-du-le-khai-mac-hoi-thi.jpg
Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: Chiến Thắng

Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Các thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn thực hiện các nội dung “số hóa” trong quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược; xử lý bài tập trên máy tính và sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành.

Qua đó, thể hiện quyết tâm của Quân đoàn 34 trong nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác kỹ thuật quân sự trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi trực tiếp tại các đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chính trị

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

Chính trị

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null