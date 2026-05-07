Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi và nhà kho quân khí tốt

(GLO)- Ngày 7-5, Quân đoàn 34 tổ chức khai mạc Hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi và nhà kho quân khí tốt năm 2026.

Hội thi quy tụ các trợ lý, thủ kho quân khí đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Quân khí (16/9/1951 - 16/9/2026).

Các đại biểu tham quan khu sửa chữa súng bộ binh tại Khu kỹ thuật Tiểu đoàn 30, Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Chiến Thắng

Thông qua hội thi, Quân đoàn 34 tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiệp đồng xử lý các tình huống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, đánh giá đúng thực chất năng lực, kỹ năng thực hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp.

Nội dung hội thi được xây dựng toàn diện, chia thành 2 nhóm đối tượng chính. Đối với cá nhân là trợ lý, thủ kho quân khí, thí sinh trải qua các phần thi gồm: nhận thức chính trị; lý thuyết chuyên môn nghiệp vụ; thực hành bài tập chuyên môn.

Trong đó, phần thi thực hành yêu cầu thí sinh nắm chắc quy trình quản lý, tính toán bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và xây dựng sơ đồ sắp xếp kho tàng khoa học, đúng quy định.

Đối với nội dung “Nhà kho quân khí tốt”, hội thi tập trung đánh giá công tác quản lý, bảo quản, lưu giữ vũ khí trang bị kỹ thuật theo tiêu chuẩn; việc xây dựng hệ thống kho tàng chính quy, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: Chiến Thắng

Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Các thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn thực hiện các nội dung “số hóa” trong quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược; xử lý bài tập trên máy tính và sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành.

Qua đó, thể hiện quyết tâm của Quân đoàn 34 trong nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác kỹ thuật quân sự trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi trực tiếp tại các đơn vị.