Quân đoàn 34 phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026

(GLO)- Sáng 29-4, Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026. Đại tá Hà Viết Liễn - Phó Tư lệnh Quân đoàn chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ phát động có gần 200 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo ATVSLĐ, phòng - chống bệnh nghề nghiệp Quân đoàn 34; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật; chỉ huy các đơn vị Bệnh viện Quân y 211, Kho 789 và đại diện cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân đoàn.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Chu Hoài

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị trong Quân đoàn đã phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026. Đại tá Hà Viết Liễn cũng nhấn mạnh: Tháng hành động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong kỷ nguyên số” là đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm ATVSLĐ.

Vì vậy, Phó Tư lệnh Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy trình an toàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát; tổ chức kiểm tra đột xuất và kiên quyết đình chỉ các hoạt động không bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các đơn vị cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và người lao động, nhất là những bộ phận làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Qua đó, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

