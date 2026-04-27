Giữ vững “trận địa tư tưởng” từ thao trường

(GLO)- Tại Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn chặt với từng giờ huấn luyện, từng hoạt động hằng ngày của bộ đội.

Huấn luyện chiến sĩ mới trên thao trường Trung đoàn 739. Ảnh: Bảo Long

Trên thao trường những ngày huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 739, không khí luôn khẩn trương, nền nếp. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở cường độ huấn luyện, mà còn ở cách đơn vị bố trí công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đan xen vào từng nội dung. Ở đó, thao trường không chỉ rèn thể lực, kỹ năng, mà còn là môi trường hình thành bản lĩnh, củng cố niềm tin và định hướng nhận thức.

Việc trang bị cho chiến sĩ khả năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên không gian mạng, được đặt đúng vị trí, không phải là phần “phụ trợ” mà là yếu tố cấu thành năng lực chiến đấu tổng thể. Khi người lính hiểu rõ bản chất vấn đề, họ hình thành “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, từ đó giữ vững niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Trung đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng trực quan, sinh động, gắn với thực tiễn. Đại úy Lê Văn Quan - Chính trị viên Đại đội 3 (Tiểu đoàn 52) khẳng định: Đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ chính trị không chỉ vững lý luận mà còn phải thành thạo phương pháp, công cụ truyền đạt.

Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ được quán triệt nghiêm kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy, đề cao tính tự giác và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh chuẩn mực người chiến sĩ có bản lĩnh, kỷ luật, luôn sẵn sàng cống hiến, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chiến sĩ mới đọc báo trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường Trung đoàn 739. Ảnh: Bảo Long

Đại úy Đinh Trung Khiếu - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 52 - cho biết: Đơn vị xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, gắn với mọi hoạt động. Trong đó, cán bộ phải nêu gương, “nói đi đôi với làm” để tạo niềm tin và sức lan tỏa. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền có tính tương tác, ứng dụng chuyển đổi số, giúp bộ đội chủ động sàng lọc thông tin trong môi trường mạng.

Thượng tá Trần Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 739 - chỉ ra một thực tế mang tính quy luật: Khi công tác giáo dục chính trị được triển khai bài bản, khoa học và gắn với thực tiễn, nhận thức và hành động của bộ đội sẽ chuyển biến rõ nét. Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được “thấm” vào từng hoạt động, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật của quân nhân. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường, kiên định trước mọi tác động.

Chiến sĩ Lê Xuân Phước (Đại đội 4, Tiểu đoàn 52) chia sẻ, sau thời gian ngắn nhập ngũ, được cán bộ chỉ huy tận tình hướng dẫn, rèn luyện, anh và đồng đội đã dần thích nghi, xác định rõ mục tiêu phấn đấu, đồng thời hình thành ý thức cảnh giác thông tin. Việc không chia sẻ, bình luận những nội dung chưa kiểm chứng là biểu hiện trực tiếp của bản lĩnh chính trị trong môi trường số.

Năm 2026, Trung đoàn 739 tiếp nhận và huấn luyện 342 chiến sĩ mới theo chỉ tiêu của Quân khu 5. Trong 3 tháng, chương trình huấn luyện được thiết kế theo hướng toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, chính trị và rèn luyện kỷ luật. Kết thúc khóa huấn luyện, chiến sĩ không chỉ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật mà còn được trang bị nền tảng tư tưởng vững chắc.

Từ thực tiễn này cho thấy, khi huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị được kết nối chặt chẽ, người lính không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về lập trường - đó là nền tảng cốt lõi để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.