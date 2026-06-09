Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 8-6, khối các cơ quan Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động”, thu hút hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã trao đổi, thảo luận về vai trò, ý nghĩa và tính tất yếu của việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Tuấn

Các tham luận đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn và đề xuất các giải pháp phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu nhà trường.

Thượng tá Hồ Quang Lợi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ảnh: Xuân Tuấn

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tá Hồ Quang Lợi - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân đoàn 34 - yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chuyển đổi số; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà trường “thông minh, hiện đại, chính quy, mẫu mực” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.