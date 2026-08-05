BĐBP tỉnh Gia Lai đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cơ sở

(GLO)- Ngày 4-8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quý III năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O và Đồn Biên phòng Ia Chía. Đại tá Nguyễn Đặng Hùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì buổi đối thoại.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; dân chủ trong công tác quản lý, điều hành của chỉ huy các đơn vị cơ sở; gắn thực hiện quy chế dân chủ với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các phong trào thi đua; việc thực hiện chế độ, chính sách, các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; các biện pháp phòng ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tham ô, lãng phí và ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; đồng thời bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia buổi đối thoại dân chủ. Ảnh: Thanh Bình

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác, sinh hoạt. Các ý kiến được lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể, thấu đáo, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong đơn vị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Đặng Hùng nhấn mạnh, sinh hoạt đối thoại dân chủ là diễn đàn quan trọng để tăng cường trao đổi, lắng nghe giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với cán bộ, chiến sĩ, qua đó phát huy quyền làm chủ, củng cố đoàn kết nội bộ và nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.