Lãnh đạo xã Ia Tul đối thoại với người dân

(GLO)- Sáng 31-7, tại nhà văn hóa xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với người dân.

Các đồng chí: Rah Lan H’Dry - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã đã thông báo đến nhân dân tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; đồng thời trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi đối thoại trước.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân trong xã đã gửi đến hội nghị nhiều ý kiến, kiến nghị. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: đầu tư lắp đặt đèn điện chiếu sáng dọc các tuyến đường; xây dựng bờ kè chống sạt lở dọc sông Ba; sửa chữa, làm mái che, nhà vệ sinh, ghế ngồi, hệ thống loa truyền thanh tại các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ kinh phí làm lại cổng chào cho các thôn sau khi sáp nhập đã đổi tên; tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn sau sáp nhập; đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện bảo tồn văn hóa và tạo việc làm cho thanh niên địa phương…

Người dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành xã trả lời thấu đáo ngay tại hội nghị. Với các nội dung vượt thẩm quyền, lãnh đạo xã ghi nhận để tiếp tục kiến nghị lên cấp trên và trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.