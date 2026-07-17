Cụm thi đua số 3 nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

(GLO)- Cụm thi đua số 3 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại xã Phù Mỹ vào ngày 16-7.

Cụm thi đua số 3 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, An Lương, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Như Thảo

Trong 6 tháng qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã tổ chức 145 cuộc tuyên truyền với hơn 58.000 lượt người tham gia; đăng tải 876 tin, bài tuyên truyền trên các nền tảng thông tin. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 191 triệu đồng; huy động trên 1,97 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Từ các nguồn lực vận động, MTTQ các địa phương đã hỗ trợ 36.125 suất quà cho hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà Đại đoàn kết.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được chú trọng với 4 cuộc giám sát chuyên đề, 54 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chuyển 270 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhiều mô hình như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Chuyển đổi số cộng đồng” được duy trì và phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua số 3 đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 6 tháng cuối năm theo hướng lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Như Thảo

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.