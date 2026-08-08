(GLO)- Ngày 7-8, tại phường An Nhơn Nam, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký giao ước kết nghĩa.

Tại hội nghị, đại diện 2 đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa, thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Lữ đoàn 573 kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh. Ảnh: Minh Lâm

Công tác trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.

2 đơn vị cũng tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm môi trường quân đội; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

2 đơn vị tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó. Ảnh: Minh Lâm

Ngoài ra, hoạt động kết nghĩa của 2 đơn vị cũng hướng đến hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp và tuyển sinh quân sự cho những học sinh có nguyện vọng tìm hiểu, học tập trong các nhà trường quân đội.

Đây cũng là những nội dung được triển khai tại nhiều chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị Quân khu 5 và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.