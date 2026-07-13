Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)- Sáng 13-7, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ Hội thuộc các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Lam đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031; định hướng nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá, các nhóm giải pháp của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức trong ngày 13 và 14-7. Trong thời gian này, đội ngũ cán bộ Hội các xã, phường được học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm như: công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tham gia quản lý Nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó là triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn thực hiện khâu đột phá 1 “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”…

Cán bộ Hội LHPN các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai tham gia hội nghị.﻿ Ảnh: Sơn Ca

Thông qua chương trình hội nghị, đội ngũ cán bộ Hội các xã, phường kịp thời cập nhật, quán triệt những chủ trương, định hướng mới của nghị quyết; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội kịp thời, chất lượng, hiệu quả; góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới ngày càng đạt kết quả cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.