Đảng bộ phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 15-6, Tổ công tác khảo sát, xây dựng Đề án thành lập chi bộ và phương án nhân sự chi bộ tổ dân phố sau sắp xếp của phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp để rà soát, hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Phường Pleiku dự kiến còn 17 chi bộ khu dân cư sau sắp xếp. Ảnh: Bá Bính

Hiện, Đảng bộ phường Pleiku có 40 chi bộ khu dân cư với 2.556 đảng viên. Tổng số cấp ủy viên của 40 chi bộ là 190 đồng chí, gồm 40 bí thư, 40 phó bí thư và 110 chi ủy viên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, làng, phường dự kiến thành lập mới 15 chi bộ tổ dân phố trên cơ sở hợp nhất các chi bộ hiện có; giữ nguyên và đổi tên 1 chi bộ tổ dân phố, giữ nguyên 1 chi bộ làng. Sau sắp xếp, toàn phường còn 17 chi bộ khu dân cư.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã báo cáo kết quả khảo sát, đồng thời tập trung thảo luận phương án thành lập các chi bộ mới và cơ cấu nhân sự cấp ủy.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Đề án và phương án nhân sự, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai. Nhiều chi bộ có đội ngũ cán bộ, đảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu tham gia cấp ủy sau sắp xếp.

Tuy nhiên, một số chi bộ sau hợp nhất có quy mô đảng viên lớn, địa bàn rộng, đòi hỏi việc lựa chọn nhân sự phải bảo đảm hài hòa giữa các tổ dân phố trước khi sáp nhập và đáp ứng yêu cầu về cơ cấu theo quy định. Công tác vận động, giới thiệu nhân sự cũng được đặc biệt quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên.