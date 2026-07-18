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Phường Hoài Nhơn Bắc trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 18-7, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị trao kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026 theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, UBND phường đã công bố quyết định phê duyệt danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ và mức kinh phí hỗ trợ theo quy định; đồng thời trao kinh phí cho 7 chủ tàu cá với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

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Quang cảnh hội nghị trao kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026. Ảnh: Quang Hải

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá là chủ trương thiết thực nhằm giảm số lượng tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản; góp phần cơ cấu lại đội tàu theo hướng phù hợp với quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và phát triển khai thác thủy sản bền vững.

Lãnh đạo địa phương cũng động viên các chủ tàu chủ động chuyển đổi ngành nghề, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp để ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 cho gia đình 7 chủ tàu cá. Ảnh: Quang Hải

Đại diện các chủ tàu được nhận hỗ trợ bày tỏ sự phấn khởi; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và địa phương đã kịp thời triển khai chính sách, tạo điều kiện để ngư dân có thêm nguồn lực chuyển đổi sinh kế.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu khai thác thủy sản, hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững theo định hướng của tỉnh.

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