Đảng ủy phường Hội Phú quán triệt các văn bản mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên

Tham gia hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, báo cáo viên của Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai các kết luận, chỉ thị, quy định, nghị quyết và chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy phường.

Nội dung trọng tâm gồm các kết luận của Ban Bí thư về: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 13-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã làm rõ những nội dung trọng tâm, những điểm mới của các văn bản, đồng thời liên hệ với yêu cầu thực tiễn của địa phương và định hướng triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.