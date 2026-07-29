Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy phường Hội Phú quán triệt các văn bản mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-7, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho 92 cán bộ, đảng viên. 

Tham gia hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

phuong-hoi-phu-quan-triet-cac-van-ban-moi-cua-dang-cho-can-bo-dang-vien.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, báo cáo viên của Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai các kết luận, chỉ thị, quy định, nghị quyết và chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy phường.

Nội dung trọng tâm gồm các kết luận của Ban Bí thư về: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 13-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã làm rõ những nội dung trọng tâm, những điểm mới của các văn bản, đồng thời liên hệ với yêu cầu thực tiễn của địa phương và định hướng triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán

Gỡ “nút thắt” tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Từ đối thoại đến đồng thuận

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã  chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp

Triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 2-7, Đảng ủy phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền với đối thoại đã giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của người dân.

null