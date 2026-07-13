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Phường Hội Phú thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 242,9 tỷ đồng

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(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tiến hành hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Trong 6 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 242,9 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với 290 hộ kinh doanh và 64 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,23%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,6%.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng, Đảng bộ phường đã kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 37,5% chỉ tiêu năm. Phường đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ dân phố, làng đảm bảo tỷ lệ giảm 50% so với trước đây.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Phúc Ánh đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn và phát triển đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

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Bí thư Đảng ủy phường trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025). Ảnh: Bá Bính

Dịp này, 4 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen và 4 đảng viên được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội Phú vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025).

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