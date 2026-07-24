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Gia Lai đăng cai Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II

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MINH KHUÊ
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(GLO)- Từ ngày 28 đến 31-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II. Hội thi quy tụ 21 đoàn với 47 thí sinh đến từ 17 tỉnh, thành phố và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, đây là dịp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; phát hiện, tôn vinh và lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham dự Hội thi Chung khảo toàn quốc.

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Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai - nơi sẽ diễn ra Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, khu vực II.

Tham dự Hội thi có 17 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Cà Mau, Gia Lai, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Quảng Ngãi; cùng 4 đoàn thuộc các đảng ủy trực thuộc Trung ương gồm: Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Các thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, đạt thành tích cao tại hội thi cấp tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương, được cấp ủy lựa chọn tham dự Hội thi khu vực. Nội dung dự thi tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn Gia Lai tham dự Hội thi với 3 thí sinh gồm: Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ Công an xã Kbang; Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lơ Pang; Giáp Văn Dũng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá. Các thí sinh trình bày các chuyên đề về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên số, công tác cán bộ và yêu cầu tự chủ chiến lược trong giai đoạn mới.

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Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ Công an xã Kbang, 1 trong 3 thí sinh đại diện cho tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, khu vực II.

Theo chương trình, chiều 28-7, Ban Tổ chức phổ biến quy chế, bốc thăm số báo danh và chạy thử chương trình. Hội thi chính thức khai mạc vào sáng 29-7; các thí sinh tranh tài trong ba ngày. Lễ tổng kết, trao giải và bế mạc diễn ra vào chiều 31-7.

Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Hội thi khu vực II thể hiện sự tin tưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với địa phương, đồng thời tạo điều kiện để tỉnh tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn.

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