Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội

(GLO)- Sáng 10-8, tại Đảng ủy xã Đề Gi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời điều động, chỉ định đồng chí Tô Hiếu Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi, nhiệm kỳ 2025-2030. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 10-8-2026.

Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ 2 xã Đề Gi và Hòa Hội. Ảnh: ĐVCC

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến chúc mừng 2 đồng chí Phạm Dũng Luận và Tô Hiếu Trung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, sâu sát cơ sở, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hệ thống chính trị 2 xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí được điều động, chỉ định nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể cấp ủy thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 2 đồng chí Phạm Dũng Luận và Tô Hiếu Trung cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, sâu sát cơ sở, cùng tập thể cấp ủy và hệ thống chính trị địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.