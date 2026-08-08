(GLO)- Sáng 8-8, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai (phường Pleiku), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương (áo trắng) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai cho ông Hồ Ngọc Thọ. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương nhấn mạnh: Việc hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh nhằm tinh gọn đầu mối, thống nhất công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Mô hình mới tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông Hồ Ngọc Thọ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ gìn đoàn kết trong đơn vị, sớm ổn định tổ chức bộ máy và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ Giám đốc mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Ngọc Thọ cam kết sẽ giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Ngọc Thọ cam kết sẽ giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; tập trung ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự và thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được UBND tỉnh thành lập trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn. Sau hợp nhất, Ban được tổ chức thành 11 trạm quản lý, bảo vệ rừng, có hơn 400 viên chức, người lao động, trực tiếp quản lý hơn 488.800 ha rừng và đất lâm nghiệp, tương đương gần một nửa diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh.