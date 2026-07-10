Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo các đơn vị chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 9/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tham dự có Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông…

Tại Lễ Công bố, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 295/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Theo Nghị quyết số 281/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tại Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH16.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, được rèn luyện trong môi trường công tác phong phú và có quá trình phấn đấu, cống hiến, có tư duy, tầm nhìn bao quát, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; khẳng định được năng lực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc được phê chuẩn, bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với những kết quả các đồng chí đã đạt được, đồng thời cũng là sự kỳ vọng, tin tưởng giao phó những trọng trách mới trong giai đoạn phát triển mới của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác; giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp; không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao, là lời nhắc nhở để các đồng chí không ngừng nỗ lực, rèn luyện và cống hiến. Theo đó, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ luôn ghi nhớ những yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ các cơ quan của Quốc hội, đó là đổi mới tư duy để nâng tầm chất lượng tham mưu, quyết liệt trong hành động để nâng cao hiệu quả công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả công việc làm thước đo trách nhiệm và lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Đây cũng là phương châm để các đồng chí luôn nỗ lực hết mình, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, đáp lại niềm tin của cử tri và nhân dân.

Theo TTXVN/Vietnam+