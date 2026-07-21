Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, trong kỳ họp thứ 6 diễn ra hồi tháng 5.2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).

Với Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Bùi Văn Hải đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cũng theo thông cáo báo chí, trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương và các đại biểu thảo luận về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII); Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8.4.2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm sửa đổi luật Đất đai và các luật liên quan.

Theo Văn Chung (thanhnien.vn)