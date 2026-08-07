Xã SRó tổ chức lại các phòng chuyên môn

(GLO)- Chiều 7-8, UBND xã SRó (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn và các quyết định của UBND xã về công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đề án, xã giữ nguyên Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội; đồng thời, tổ chức lại Phòng Kinh tế thành 2 đơn vị gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã SRó Trần Văn Cửu (giữa) trao Nghị quyết của HĐND xã về tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Ảnh: M.P

Đề án cũng giải thể Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được chuyển về Văn phòng HĐND và UBND xã để tăng cường nhân lực cho công tác quản lý nhà nước; đồng thời, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp được thông suốt.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, UBND xã SRó thực hiện điều động, bố trí đội ngũ lãnh đạo, công chức phù hợp với cơ cấu mới; rà soát biên chế, tài sản, kinh phí và hoàn tất việc bàn giao nhiệm vụ để các phòng chuyên môn sau khi kiện toàn sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.