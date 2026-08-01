Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo xã SRó

(GLO)- Ngày 31-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã SRó (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đinh Luơh (làng Pting). Gia đình ông Đinh Luơh thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

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Tham dự lễ bàn giao có ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo xã SRó.

Căn nhà được xây dựng kiên cố với tường xây, mái lợp tôn, trần đóng la phông, nền tráng xi măng, có diện tích hơn 40 m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đinh Luơh (làng Pting, xã Sró).

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 60 triệu đồng, được hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, gia đình cùng bà con trong làng đã đóng góp ngày công lao động để hoàn thành công trình.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung và đại diện lãnh đạo xã đã trao tặng gia đình ông Đinh Luơh nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu và nhu yếu phẩm, góp phần giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.