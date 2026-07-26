Bệnh viện Quân y 13 khám bệnh, tặng quà cho người dân xã SRó

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026), ngày 25-7, Bệnh viện Quân y 13 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, người dân xã SRó.

Bệnh viện Quân y 13 tặng quà cho gia đình chính sách ở xã SRó. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 13 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân. Đoàn công tác còn đến tận nhà khám bệnh cho người cao tuổi, bệnh nặng.

Bác sĩ của Bệnh viện Quân y 13 đến tận nhà thăm, khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Bệnh viện trao tặng 67 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, tri ân của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 13 đối với người có công với cách mạng; đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe, sẻ chia khó khăn với người dân địa phương.