Xe điện nào học sinh được đi, loại nào phải có biển số và GPLX?

(GLO)- Xe có bàn đạp chưa chắc là xe đạp điện. Phụ huynh cần xem vận tốc thiết kế, công suất và hồ sơ xuất xưởng để biết có cần biển số, GPLX.

Trước năm học mới, nhiều phụ huynh tìm mua xe điện cho con và thường nhận được những lời giới thiệu như “xe học sinh”, “không cần bằng lái”, “có bàn đạp nên không phải đăng ký”.

Hình minh họa (AI)

Nhìn bên ngoài, một số mẫu xe có hình dáng nhỏ gọn, được gắn thêm bàn đạp hoặc giới hạn tốc độ trên màn hình. Tuy nhiên, những đặc điểm này chưa đủ để kết luận phương tiện là xe đạp điện.

Về pháp lý, “xe máy điện” là cách gọi phổ biến trong đời sống, còn Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phân loại phương tiện thành xe đạp máy, xe gắn máy và xe mô tô. Xe chạy điện có thể thuộc một trong ba nhóm này, tùy cấu tạo, vận tốc thiết kế, công suất động cơ và hồ sơ kỹ thuật.

Tên cửa hàng đặt không quyết định loại phương tiện

Một mẫu xe được quảng cáo là “xe đạp điện” nhưng có thể tự chạy hoàn toàn bằng tay ga, động cơ không ngắt khi người lái ngừng đạp và đạt tốc độ cao hơn giới hạn cho phép. Khi đó, phương tiện không đương nhiên được xác định là xe đạp điện chỉ vì có hai bàn đạp.

Tương tự, tên gọi “xe điện 50”, “xe điện học sinh” hay “xe không cần bằng” không phải căn cứ pháp lý. Việc phân loại phải dựa trên thông số thiết kế được nhà sản xuất công bố và loại phương tiện thể hiện trong hồ sơ chất lượng.

Phụ huynh có thể nhận diện nhanh bằng bốn nội dung: cơ cấu bàn đạp, vận tốc thiết kế, công suất động cơ và giấy tờ xuất xưởng.

1. Có bàn đạp nhưng bàn đạp có thực sự hoạt động?

Theo luật hiện hành, xe đạp máy, bao gồm xe đạp điện, là xe đạp có trợ lực từ động cơ. Nguồn động lực từ động cơ phải bị ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/h. Xe đạp điện được xếp vào nhóm xe thô sơ, không phải xe cơ giới.

Điểm cần kiểm tra không chỉ là xe có bàn đạp hay không, mà bàn đạp có kết nối với bánh xe và thực sự giúp xe di chuyển hay chỉ được lắp mang tính hình thức.

Phụ huynh nên thử trực tiếp:

Tắt nguồn điện và đạp xe xem phương tiện có di chuyển bình thường không.

Quan sát bàn đạp, xích hoặc bộ phận truyền lực có kết nối với bánh xe không.

Kiểm tra động cơ có ngừng hỗ trợ khi người lái ngừng đạp hay không.

Xem xe có thể chạy liên tục bằng tay ga mà không cần đạp hay không.

Một chiếc xe có bàn đạp nhưng vẫn chạy hoàn toàn bằng động cơ, không đáp ứng đặc tính của xe đạp máy, có thể thuộc nhóm xe gắn máy hoặc xe mô tô. Việc gắn thêm bàn đạp không làm thay đổi loại phương tiện đã được xác định trong hồ sơ kỹ thuật.

2. Vận tốc phải là vận tốc thiết kế, không phải tốc độ chạy thử

Mốc đầu tiên phụ huynh cần nhớ là 25 km/h.

Đối với xe đạp điện, động cơ phải ngắt trợ lực khi người lái dừng đạp hoặc xe đạt tới tốc độ 25 km/h. Đây không phải là tốc độ phụ huynh tự đo trong một lần chạy thử, mà liên quan tới cấu tạo và thiết kế của phương tiện.

Mốc thứ hai là 50 km/h.

Xe gắn máy là phương tiện hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu phương tiện có vận tốc thiết kế trên 50 km/h thì không còn đáp ứng điều kiện của xe gắn máy và được xác định theo nhóm xe mô tô tương ứng.

Do đó, việc cửa hàng cài đặt màn hình chỉ hiển thị 40-45 km/h hoặc bật chế độ “giới hạn tốc độ” chưa đủ để kết luận xe là xe gắn máy. Cần xem vận tốc thiết kế trong hồ sơ chất lượng, không dựa vào vận tốc tức thời hoặc phần mềm có thể thay đổi.

3. Công suất 4 kW là ranh giới quan trọng

Đối với phương tiện chạy điện, xe gắn máy phải đồng thời đáp ứng hai điều kiện:

Vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Công suất động cơ điện không lớn hơn 4 kW.

Chỉ cần vượt một trong hai giới hạn, phương tiện không còn đáp ứng định nghĩa xe gắn máy.

Ví dụ:

Xe công suất 3 kW nhưng vận tốc thiết kế 60 km/h: thuộc nhóm xe mô tô.

Xe công suất 5 kW nhưng được giới hạn chạy 45 km/h: vẫn không đáp ứng điều kiện xe gắn máy vì công suất vượt 4 kW.

Xe công suất đúng 4 kW, vận tốc thiết kế đúng 50 km/h: có thể là xe gắn máy nếu hồ sơ chất lượng xác định đúng loại này.

Xe có bàn đạp, công suất nhỏ nhưng động cơ không ngắt khi người lái ngừng đạp: chưa thể kết luận là xe đạp điện.

Với xe mô tô điện, GPLX hạng A1 được cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có công suất động cơ điện đến 11 kW; GPLX hạng A áp dụng với xe có công suất trên 11 kW và bao gồm cả những xe thuộc phạm vi của hạng A1. Người được cấp các hạng GPLX này phải từ đủ 18 tuổi.

4. Hồ sơ xuất xưởng mới là căn cứ đáng tin cậy

Khi mua xe, phụ huynh cần yêu cầu người bán cung cấp hồ sơ nguồn gốc và chất lượng, thay vì chỉ nghe tư vấn miệng.

Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, cơ sở sản xuất chỉ được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng sau khi phương tiện được kiểm tra đạt yêu cầu và phù hợp với kiểu loại đã được chứng nhận. Quy định hiện hành cũng cho phép phiếu được tạo lập dưới dạng điện tử và in từ hệ thống dữ liệu.

Trên phiếu hoặc hồ sơ kỹ thuật, cần kiểm tra:

Tên loại phương tiện.

Vận tốc thiết kế lớn nhất.

Công suất động cơ điện.

Số khung, số động cơ.

Nhà sản xuất và kiểu loại xe.

Thông tin chứng nhận chất lượng.

Nếu giấy tờ ghi xe gắn máy điện, phương tiện phải đăng ký và gắn biển số dù cửa hàng gọi đó là “xe điện học sinh”. Nếu giấy tờ ghi xe mô tô điện, người điều khiển còn phải đáp ứng điều kiện về tuổi và GPLX.

Phụ huynh không nên mua xe khi người bán từ chối cung cấp giấy tờ, thông tin trên xe không trùng hồ sơ hoặc chỉ cam kết bằng lời rằng phương tiện “không cần đăng ký”.

Bảng phân biệt nhanh

Loại phương tiện Đặc điểm pháp lý chính Đăng ký, biển số GPLX Tuổi điều khiển Xe đạp điện, xe đạp máy Có cơ cấu đạp; động cơ trợ lực phải ngắt khi ngừng đạp hoặc đạt 25 km/h Không Không Luật không đặt mốc đủ 16 tuổi như xe gắn máy Xe gắn máy điện Vận tốc thiết kế không quá 50 km/h và công suất không quá 4 kW Có Không Từ đủ 16 tuổi Xe mô tô điện đến 11 kW Không thuộc xe gắn máy; công suất động cơ điện đến 11 kW Có Hạng A1 Từ đủ 18 tuổi Xe mô tô điện trên 11 kW Công suất động cơ điện trên 11 kW Có Hạng A Từ đủ 18 tuổi

Luật hiện hành xếp xe gắn máy và xe mô tô vào nhóm xe cơ giới. Xe cơ giới khi tham gia giao thông phải được cấp chứng nhận đăng ký và gắn biển số. Xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ nên không áp dụng nghĩa vụ đăng ký, cấp biển số như xe cơ giới.

Vì sao xe gắn máy điện có biển số nhưng không cần GPLX?

Đây là điểm nhiều phụ huynh dễ nhầm.

Người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy. Người lái xe gắn máy không phải có GPLX nhưng phải đủ tuổi, có sức khỏe, hiểu quy tắc giao thông và có kỹ năng điều khiển phương tiện.

Tuy không cần GPLX, xe gắn máy điện vẫn là xe cơ giới nên phải đăng ký, gắn biển số và có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe cơ giới phải mang hoặc xuất trình được chứng nhận đăng ký và chứng nhận bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

Như vậy, “không cần bằng lái” không đồng nghĩa với “không cần biển số và bảo hiểm”.

Học sinh ở độ tuổi nào được sử dụng từng loại xe?

Học sinh chưa đủ 16 tuổi

Các em chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy. Phụ huynh chỉ nên lựa chọn xe đạp điện đúng phân loại, đồng thời cân nhắc thể trạng, kỹ năng xử lý và tuyến đường con phải đi hằng ngày.

Không nên giao xe chỉ vì người bán cho rằng mẫu xe “chạy chậm”. Nếu phương tiện được xác định là xe gắn máy điện, người chưa đủ 16 tuổi vẫn không được điều khiển.

Học sinh từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

Các em được điều khiển xe gắn máy điện có vận tốc thiết kế không quá 50 km/h, công suất không quá 4 kW, đã đăng ký và gắn biển số.

Nhóm tuổi này chưa đủ điều kiện được cấp GPLX hạng A1 hoặc A nên không được điều khiển xe mô tô điện.

Người từ đủ 18 tuổi

Người từ đủ 18 tuổi có thể được cấp GPLX hạng A1 hoặc A sau khi đáp ứng điều kiện đào tạo, sát hạch. Loại GPLX cần sử dụng phụ thuộc công suất và phân loại của xe mô tô điện.

Có bàn đạp nhưng xe chạy 40 km/h là loại gì?

Không thể kết luận chỉ bằng hai dữ kiện “có bàn đạp” và “chạy 40 km/h”.

Cần tiếp tục xác định:

Động cơ có ngắt khi người lái dừng đạp không? Bàn đạp có truyền lực thực sự tới bánh xe không? Vận tốc thiết kế ghi trong hồ sơ là bao nhiêu? Công suất động cơ bao nhiêu? Phiếu xuất xưởng ghi loại phương tiện nào?

Nếu động cơ vẫn kéo xe độc lập khi không đạp, phương tiện không đáp ứng cách định nghĩa xe đạp máy trong luật hiện hành. Khi đó phải đối chiếu thông số và giấy tờ để xác định xe gắn máy điện hay xe mô tô điện.

Xe có công suất 4 kW nhưng cửa hàng quảng cáo “không cần biển số”

Cách quảng cáo này cần được kiểm tra lại.

Nếu phương tiện là xe gắn máy điện, dù công suất không quá 4 kW và không yêu cầu GPLX, xe vẫn phải đăng ký và gắn biển số. Luật quy định xe gắn máy thuộc nhóm xe cơ giới và xe cơ giới tham gia giao thông phải có đăng ký, biển số.

Phụ huynh nên yêu cầu cửa hàng giải thích bằng hồ sơ xuất xưởng. Nếu phương tiện thực sự là xe đạp điện thì giấy tờ, cấu tạo và cơ chế vận hành phải phù hợp với phân loại này.

“Khóa tốc độ” có làm xe mô tô điện thành xe gắn máy?

Không nên căn cứ vào việc khóa tốc độ bằng phần mềm hoặc công tắc để tự thay đổi phân loại phương tiện.

Một xe có công suất trên 4 kW không đáp ứng định nghĩa xe gắn máy, dù chế độ hiện tại chỉ cho xe chạy dưới 50 km/h. Tương tự, xe có vận tốc thiết kế trên 50 km/h không trở thành xe gắn máy chỉ vì người sử dụng cài đặt chế độ chạy chậm. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc xe gắn máy phải đồng thời không vượt cả hai giới hạn về vận tốc và công suất.

Việc tháo giới hạn tốc độ, thay bộ điều khiển, nâng điện áp, thay động cơ hoặc can thiệp kết cấu còn có thể làm phương tiện không còn phù hợp với hồ sơ chất lượng ban đầu.

Gia Lai đã kiểm tra xe điện độ chế trong trường học

Tháng 4/2026, lực lượng CSGT Gia Lai triển khai kiểm tra tại các bãi xe trường học và điểm gửi xe, tập trung vào tình trạng học sinh thay đổi kiểu dáng, kết cấu, công suất xe điện. Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng phối hợp nhà trường, Công an địa phương và phụ huynh yêu cầu đưa phương tiện về nguyên trạng.

Tại Chư Prông, lực lượng chức năng từng phát hiện một số xe điện bị can thiệp để có thể đạt tốc độ tới 80 km/h. Những phương tiện mang hình dáng xe đạp điện nhưng có tốc độ lớn như vậy tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt cao đối với học sinh và người đi đường.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận 65 vụ tai nạn giao thông liên quan người trong độ tuổi học sinh, làm 34 người tử vong và 27 người bị thương; lực lượng CSGT phát hiện 1.316 trường hợp học sinh vi phạm.

Giao nhầm xe cho con, phụ huynh cũng có thể bị xử lý

Nếu con chưa đủ tuổi hoặc chưa có GPLX phù hợp nhưng phụ huynh vẫn giao xe mô tô điện để sử dụng, người điều khiển và chủ phương tiện có thể bị xem xét về các hành vi khác nhau.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô thuộc diện phải đáp ứng điều kiện về tuổi, GPLX có thể bị xử phạt. Quy định xử phạt đã được Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Ngoài xử lý người trực tiếp điều khiển, chủ xe giao hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông có thể bị xử phạt theo Nghị định 168. Do đó, phụ huynh cần kiểm tra loại xe trước khi mua, không nên giao toàn bộ trách nhiệm lựa chọn cho cửa hàng hoặc cho rằng “xe điện thì trẻ em nào cũng đi được”.

Bộ nhận diện nhanh khi mua xe cho học sinh

Trước khi thanh toán, phụ huynh nên thực hiện đủ năm bước:

Bước 1: Yêu cầu xem Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc hồ sơ chất lượng của xe.

Bước 2: Đọc đúng mục loại phương tiện, không dựa vào tên sản phẩm trên biển quảng cáo.

Bước 3: Ghi lại vận tốc thiết kế và công suất động cơ.

Bước 4: Kiểm tra cơ cấu bàn đạp, bộ truyền lực và cách động cơ ngắt hỗ trợ.

Bước 5: Hỏi rõ xe có phải đăng ký, gắn biển số, mua bảo hiểm và người điều khiển cần GPLX hạng nào.

Nếu cửa hàng khẳng định xe không cần biển số hoặc GPLX, phụ huynh nên yêu cầu nội dung đó được chứng minh bằng giấy tờ kỹ thuật của chính mẫu xe đang mua.