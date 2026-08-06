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Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của 2 công ty L'amant và Vĩnh Hiệp

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HÀ PHƯƠNG
NGỌC HÒA

(GLO)- Từ ngày 5 đến 7-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của Công ty CP Quốc tế L'amant và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường Pleiku).

Đối tượng tham gia bao gồm: người đứng đầu cơ sở, thành viên đội PCCC và người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ.

Các thành viên đội PCCC và người lao động được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy. Ảnh: Ngọc Hòa

Các thành viên đội PCCC và người lao động được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy. Ảnh: Ngọc Hòa

Lớp huấn luyện được tổ chức theo phương châm “lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực tiễn làm trung tâm”; tập trung trang bị cho học viên những kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố thường gặp.

Trong thời gian huấn luyện, học viên được cập nhật các quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH; tìm hiểu nguyên nhân của các vụ cháy điển hình; những nguy cơ thường gặp trong hoạt động sản xuất, kho bãi và sử dụng điện công nghiệp.

Học viên tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý tình huống cháy giả định. Ảnh: Ngọc Hòa

Học viên tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý tình huống cháy giả định. Ảnh: Ngọc Hòa

Đặc biệt, phần thực hành được xây dựng sát với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp, giúp học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, triển khai lăng, vòi chữa cháy, vận hành máy bơm chữa cháy, thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu ban đầu.

Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", chủ động xử lý các tình huống ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên thực hiện kiểm tra cả lý thuyết và thực hành; những trường hợp đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

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