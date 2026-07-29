Phú Thiện tôn vinh 9 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026

Các cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026. Ảnh: Vũ Chi

Cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Phú Thiện đã đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua 3 đợt tổ chức, chương trình hiến máu tình nguyện đã vận động được trên 500 người đăng ký, thu được 443 đơn vị máu an toàn, đạt 98,4% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo xã sẽ tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 (dự kiến ngày 19-11), phấn đấu vận động đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao 150 đơn vị máu an toàn trở lên.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026.