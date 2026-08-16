Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Theo Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, dịp Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2-9 và ngày liền kề trước đó là 1-9.

Đáng chú ý, ngày làm việc thứ Hai (31-8) được hoán đổi sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (22-8). Như vậy, thứ Bảy ngày 22-8, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị áp dụng lịch hoán đổi sẽ đi làm bù cho ngày thứ Hai 31-8.

Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Ảnh minh họa: N.S

Việc hoán đổi giúp công chức, viên chức có kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (29-8) đến hết thứ Tư (2-9), gồm 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ do hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ theo quy định.

Lịch này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật, Bộ Nội vụ yêu cầu căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cũng phải bố trí bộ phận ứng trực, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và xử lý những công việc đột xuất trong thời gian nghỉ lễ.

Đối với người lao động không thuộc nhóm công chức, viên chức nêu trên, không có quy định bắt buộc phải hoán đổi ngày làm việc 31-8 sang thứ Bảy (22-8).

Theo Bộ Nội vụ, dịp Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2-9 và lựa chọn thêm 1 trong 2 ngày: thứ Ba (1-9) hoặc thứ Năm (3-9). Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Quốc khánh cho người lao động tương tự công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Do đó, người làm việc tại doanh nghiệp tư nhân không mặc nhiên phải đi làm bù vào thứ Bảy (22-8). Việc có đi làm ngày này hay không phụ thuộc vào lịch làm việc và phương án nghỉ Quốc khánh do doanh nghiệp bố trí theo quy định.

Theo lịch đã được công bố, sau ngày làm bù 22-8, nhóm công chức, viên chức áp dụng lịch hoán đổi còn làm việc bình thường trong tuần từ ngày 24 đến 28-8, trước khi bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày từ 29-8 đến hết 2-9.