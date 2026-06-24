Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ năm 2027

(GLO)- Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào chiều 23-6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng cho khối doanh nghiệp từ ngày 1-1-2027.

Trong đó, phương án 1 là tăng 9,8% (tương ứng tăng 360.000-520.000 đồng/tháng); phương án 2 là tăng 8,5% (tương ứng tăng 315.000-450.000 đồng/tháng).

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, người lao động. Ảnh: M.T

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kiến nghị xác định mức lương tối thiểu theo giờ trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Theo bà Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), căn cứ để xây dựng 2 phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế. Do đó, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, người lao động.