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Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ năm 2027

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, VTC News)

(GLO)- Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào chiều 23-6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng cho khối doanh nghiệp từ ngày 1-1-2027.

Trong đó, phương án 1 là tăng 9,8% (tương ứng tăng 360.000-520.000 đồng/tháng); phương án 2 là tăng 8,5% (tương ứng tăng 315.000-450.000 đồng/tháng).

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Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, người lao động. Ảnh: M.T

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kiến nghị xác định mức lương tối thiểu theo giờ trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Theo bà Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), căn cứ để xây dựng 2 phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế. Do đó, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, người lao động.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng; bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ; bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

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