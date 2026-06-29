Gia Lai: Khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức năm 2026

(GLO)- Sáng 29-6, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tỉnh Gia Lai đã khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2026.

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc tổ chức kỳ sát hạch nhằm bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch, Ban Giám sát và các bộ phận liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, bảo đảm kỳ sát hạch diễn ra khách quan, dân chủ, công tâm, minh bạch.

Các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực công tác để hoàn thành tốt các nội dung sát hạch.

Các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng, kỳ sát hạch sẽ lựa chọn được những công chức có đủ phẩm chất, năng lực vào các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kỳ sát hạch có 115 thí sinh đủ điều kiện tham gia, gồm các vị trí: công tác MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (63 thí sinh); Tổ chức xây dựng Đảng (16 thí sinh); Tuyên giáo và Dân vận (12 thí sinh); Văn phòng cấp ủy (20 thí sinh); kế toán (2 thí sinh) và chuyên viên về công tác Kiểm tra, giám sát (2 thí sinh).

Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp. Ảnh: Nhật Trường

Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp, tập trung đánh giá trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của thí sinh.

Trên cơ sở kết quả sát hạch, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức theo quy định.