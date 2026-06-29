Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-6, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tỉnh Gia Lai đã khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2026.

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

hinh-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc tổ chức kỳ sát hạch nhằm bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

hinh-2.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch, Ban Giám sát và các bộ phận liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, bảo đảm kỳ sát hạch diễn ra khách quan, dân chủ, công tâm, minh bạch.

Các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực công tác để hoàn thành tốt các nội dung sát hạch.

hinh-3.jpg
Các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng, kỳ sát hạch sẽ lựa chọn được những công chức có đủ phẩm chất, năng lực vào các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kỳ sát hạch có 115 thí sinh đủ điều kiện tham gia, gồm các vị trí: công tác MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (63 thí sinh); Tổ chức xây dựng Đảng (16 thí sinh); Tuyên giáo và Dân vận (12 thí sinh); Văn phòng cấp ủy (20 thí sinh); kế toán (2 thí sinh) và chuyên viên về công tác Kiểm tra, giám sát (2 thí sinh).

hinh-5.jpg
Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp. Ảnh: Nhật Trường

Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp, tập trung đánh giá trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của thí sinh.

Trên cơ sở kết quả sát hạch, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Thời sự

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Thời sự

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null