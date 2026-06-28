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Thời sự

Khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 28-6, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Gia Lai đã khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã năm 2026.

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Việc tổ chức kỳ sát hạch nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tạo điều kiện để người có đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và thực tiễn công tác được tham gia tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp cơ sở.

Để kỳ sát hạch diễn ra công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của kỳ sát hạch; bảo đảm tính khách quan, công tâm, chính xác trong từng khâu của quá trình tổ chức.

Đối với thí sinh, cần bình tĩnh, tự tin, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm và năng lực công tác để hoàn thành tốt phần sát hạch.

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Kỳ kiểm tra, sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp. Ảnh: Nhật Trường

Theo đó, kỳ kiểm tra, sát hạch có 60 thí sinh tham gia, thuộc các lĩnh vực: Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Khoa học và Thông tin...

Đây là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

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Các thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch. Ảnh: Nhật Trường

Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp. Trong thời gian 30 phút, mỗi thí sinh sẽ được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đặt câu hỏi trực tiếp để đánh giá trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Thí sinh được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng đánh giá “Đạt” sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

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