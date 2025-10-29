(GLO)- Tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị sớm ban hành khung vị trí việc làm, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả.

Chiều 29-10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Định biên chưa đáp ứng thực tiễn

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương nêu các vấn đề liên quan đến quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đại biểu (ĐB) Siu Hương, hiện nay, việc tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm và có giải pháp tháo gỡ, nhất là ở cấp xã.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung vị trí việc làm, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Cụ thể, khối lượng công việc ở cấp xã sau sáp nhập tăng cao, có đến 1.065 nhiệm vụ của cấp huyện (cũ) được chuyển về cấp xã. Tuy nhiên, khung biên chế của chính quyền cấp xã hiện nay chỉ khoảng 32 người. Ủy ban nhân dân cấp xã có 3 phòng chuyên môn; mỗi phòng có 2 công chức lãnh đạo, quản lý chuyên trách cùng 4 công chức.

“Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi quản lý rộng hơn, mỗi phòng chuyên môn phải đảm nhận nhiều chức năng, nhiệm vụ, trong khi định biên chưa đáp ứng thực tiễn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân”-ĐB Hương nhận định.

Ví dụ, phòng Kinh tế (hoặc phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính-Kế hoạch; Xây dựng và Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường. Phòng Văn hóa-Xã hội tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nội vụ; Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa, Khoa học, Thông tin; Y tế.

Do đó, ĐB Siu Hương đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung vị trí việc làm, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời, xem xét chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Bên cạnh đó, ĐB Siu Hương cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc thực hiện chế độ đại biểu dân cử. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (trong đó chấm dứt hoạt động của HĐND cấp huyện), HĐND cấp xã đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ; khối lượng công việc tăng lên, trong khi chế độ chính sách chưa được điều chỉnh tương xứng.

Các địa phương đang thực hiện chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã theo Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 13-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

ĐB Hương đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm nghiên cứu điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã để phù hợp với tổ chức và nhiệm vụ hiện nay.

Hình thức kỷ luật học sinh chưa đủ sức răn đe

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ĐB Siu Hương nêu nội dung được cử tri rất quan tâm trong thời gian qua là Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15-9-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31-10-2025.

Theo đó, hình thức kỷ luật đình chỉ học sẽ được bỏ hoàn toàn. Chủ trương nhân văn này nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh. Tuy nhiên, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại rằng nếu biện pháp kỷ luật chỉ dừng ở nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm thì chưa đủ tính răn đe, đặc biệt đối với các hành vi xúc phạm, bạo lực học đường nhưng chưa đến mức cấu thành tội phạm.

Từ thực tiễn, ĐB Hương kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu bổ sung cơ chế xử lý mang tính giáo dục và uốn nắn tâm lý, hành vi. Chẳng hạn như tư vấn tâm lý bắt buộc, lao động công ích tại trường hoặc tham gia các lớp giáo dục kỹ năng sống để vừa bảo đảm tính răn đe, vừa giúp học sinh nhận thức, sửa sai, phát triển tích cực hơn.