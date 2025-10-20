Nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

(GLO)- Hôm nay (20-10), Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10. Trước kỳ họp, Ðoàn Ðại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng gửi đến kỳ họp.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp và những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.

▪ Thưa bà, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết nghị về những nội dung quan trọng nào?

Bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

- Theo chương trình được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ kéo dài 41 ngày (từ ngày 20-10 đến 12-12).

Đây là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa hết sức quan trọng, xem xét và quyết định khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung có tính cấp thiết.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (gồm 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về KT-XH, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước).

Ngoài ra, có 13 nhóm nội dung các cơ quan Trung ương gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu, làm cơ sở thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

▪ Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những hoạt động tiếp xúc cử tri và ghi nhận ý kiến, kiến nghị trọng tâm nào?

- Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri. Đoàn đã tiếp xúc cử tri tại 23 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ đối với đổi mới hoạt động chính quyền địa phương trong thời gian qua.

Cử tri đánh giá cao việc thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp, điều đó đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, cử tri đề nghị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học vào đời sống như chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; sớm ban hành quy định cụ thể về vị trí việc làm, đảm bảo số lượng cán bộ, công chức cho cấp xã; đồng thời, xem xét chế độ tiền lương cho phù hợp với công việc hiện tại.

Trong phát triển KT-XH, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong điều hành kinh tế, nhất là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xử lý tình trạng dự án chậm tiến độ và nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương.

Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp ứng phó với biến động giá cả; phòng-chống hàng giả; tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương về nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và văn hóa dân tộc, tạo động lực phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, từng bước nâng cao đời sống người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Ảnh: Hồng Thương

▪ Cử tri có những đề nghị, mong muốn cụ thể gì gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thưa bà?

- Đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, cử tri đánh giá cao Nhà nước ta thực hiện chính sách này rất tốt với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Song, thực tế ở địa phương cho thấy, với nhiều người tham gia kháng chiến, tuy không bị thương nhưng nay đã cao tuổi, sức khỏe suy yếu, đời sống khó khăn; khoản trợ cấp một lần nhận từ lâu và không còn đủ để đảm bảo cuộc sống.

Vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người tham gia hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chưa được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đối tượng người có công.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục cho phép thực hiện cơ chế phân cấp, ủy quyền cho HĐND cấp xã được quyết định điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 để chủ động trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; xem xét cho phép nhập vốn hoặc hợp nhất một số nội dung, dự án có tính chất tương đồng giữa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm tránh trùng lặp nguồn lực, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí quản lý và chi hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương thực hiện cơ chế lồng ghép, vừa bảo đảm thực hiện hiệu quả, minh bạch vừa bảo đảm tính bền vững của kết quả giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đúng với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, toàn diện và bao trùm.

Cử tri ghi nhận và ủng hộ chủ trương hiện đại hóa công tác thu thuế, áp dụng công nghệ để tăng cường minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử và thuế điện tử, một bộ phận người lớn tuổi, hộ kinh doanh nhỏ lẻ còn lúng túng, chưa quen với thao tác công nghệ.

Cử tri xã Tây Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: N.H

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính có các giải pháp hỗ trợ thuế điện tử ở cơ sở, duy trì song song các hình thức nộp thuế linh hoạt trong một thời gian nhất định, nhất là với các đối tượng đặc thù ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi…

Trên tinh thần tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, từng thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương.

▪ Xin cảm ơn bà!