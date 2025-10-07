Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn

(GLO)-Chiều 6-10, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Cạn trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H'Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bàu Cạn kiến nghị cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai; kịp thời giải quyết các thủ tục, hồ sơ cấp sổ đỏ đang tồn đọng; xây dựng mới một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp....

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Cử tri xã Bàu Cạn cũng bày tỏ băn khoăn trước việc một số dự án trên địa bàn đang gặp vướng mắc, gây lãng phí; tình hình ô nhiễm môi trường nước do việc xả thải của một số nhà máy chế biến; một số đoạn trên tuyến quốc lộ 19 đi qua địa bàn xã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông...

Cử tri xã Bàu Cạn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, giao thông.

﻿Ảnh: R.Piên

Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo xã Bàu Cạn trả lời, làm rõ và nêu ra hướng giải quyết với những nội dung phản ánh, đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri xã Bàu Cạn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, kiến nghị chính đáng, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và giám sát chặt chẽ việc giải quyết cụ thể từng kiến nghị. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo xã Bàu Cạn cần tiếp tục bám sát các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời giải quyết. Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương, của tỉnh; đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị giải quyết.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu NGọc Tuấn trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất)cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn.