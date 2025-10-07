Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 6-10, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Cạn trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H'Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

truong-doan-dbqh-tinh-chau-ngoc-tuan-tiep-xuc-cu-tri-xa-bau-can.jpg
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bàu Cạn kiến nghị cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai; kịp thời giải quyết các thủ tục, hồ sơ cấp sổ đỏ đang tồn đọng; xây dựng mới một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp....

333-7359.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Cử tri xã Bàu Cạn cũng bày tỏ băn khoăn trước việc một số dự án trên địa bàn đang gặp vướng mắc, gây lãng phí; tình hình ô nhiễm môi trường nước do việc xả thải của một số nhà máy chế biến; một số đoạn trên tuyến quốc lộ 19 đi qua địa bàn xã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông...

4444.jpg
Cử tri xã Bàu Cạn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, giao thông.
﻿Ảnh: R.Piên

Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo xã Bàu Cạn trả lời, làm rõ và nêu ra hướng giải quyết với những nội dung phản ánh, đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri xã Bàu Cạn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, kiến nghị chính đáng, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và giám sát chặt chẽ việc giải quyết cụ thể từng kiến nghị. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo xã Bàu Cạn cần tiếp tục bám sát các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời giải quyết. Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương, của tỉnh; đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị giải quyết.

5555.jpg
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu NGọc Tuấn trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn. Ảnh: R.Piên

Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất)cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Thái Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030

Nhân sự

(GLO)- Sáng 4-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. 

Gia đình ông Nay Kham xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 3-10, hòa cùng niềm hân hoan trong toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực Tây Gia Lai đã gác lại công việc đồng áng, dành thời gian theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Gửi trọn niềm tin đến Đại hội

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Từ miền núi đại ngàn đến đô thị ven biển, từ già làng nơi biên giới đến doanh nhân phố thị, từ chức sắc tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên thanh niên… tất cả đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

null